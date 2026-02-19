Epstein, l'ex principe Andrea rilasciato dopo l'arresto | La famiglia Giuffré: "Nessuno al di sopra della legge"

In giornata la famiglia di Virginia Giuffrè, principale accusatrice di Andrea, è intervenuta per sottolineare che "i nostri cuori spezzati sono stati sollevati dalla notizia che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno i reali. Per tutti i sopravvissuti, Virginia ha fatto questo per voi".



La donna, morta suicida a 41 anni nel 2025, lo citò in giudizio nel 2021, raccontando di essere stata costretta da Epstein ad avere rapporti sessuali con l'allora principe nel 2001, quando aveva solo 17 anni. Andrea riconobbe la sofferenza della donna come vittima di traffico sessuale, ma negò sempre le accuse e si accordò con Giuffré per un risarcimento, di cui non è mai stato svelato l'importo.