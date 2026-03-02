Re Carlo esclude Beatrice ed Eugenia dagli eventi ufficiali: gelo a Buckingham Palace
Il sovrano prende le distanze dalle nipoti dopo il riaccendersi delle polemiche legate allo scandalo Epstein
© Afp
Aria tesa a Buckingham Palace. Il calendario degli impegni reali scorre come sempre, ma con un'assenza che pesa e che non passerà inosservata. Re Carlo ha deciso di escludere le principesse Beatrice ed Eugenia di York dagli eventi ufficiali della famiglia reale, ordinando loro di non partecipare alle occasioni pubbliche più simboliche della monarchia britannica. Niente foto, niente carrozze, niente passerelle simboliche che raccontano continuità e decoro della monarchia. Un punto di non ritorno per le due sorelle?
Non si tratta di un dettaglio di protocollo. Per Beatrice, 37 anni, ed Eugenia, 35, significa niente Royal Ascot, niente Trooping the Colour, niente Wimbledon nel Royal Box, niente Garden Party né ricevimenti di Stato. E, se invitate a matrimoni o funerali, la raccomandazione sarebbe quella di mantenere un profilo defilato, lontano dagli obiettivi.
Il peso dello scandalo e la linea dura di Re Carlo
La decisione di Re Carlo arriva in un momento in cui il nome delle due sorelle è tornato a circolare con insistenza sui media britannici, complice la pubblicazione negli Stati Uniti di documenti legati al caso Epstein. Pur non essendo accusate di alcun reato, Beatrice ed Eugenia compaiono in alcune corrispondenze private dei genitori, il principe Andrea e Sarah Ferguson, con il finanziere americano.
Il sospetto, anche solo mediatico, è bastato a incrinare ulteriormente la loro posizione. Negli anni, le due principesse avevano cercato di proteggere il padre, soprattutto dopo la controversa intervista alla BBC del 2019, e di sostenere la madre. Ma oggi la priorità sembra essere un'altra: tutelare l'immagine della monarchia.
Ascot sarà il primo banco di prova. Le principesse non prenderanno parte alla tradizionale processione in carrozza che inaugura le corse ippiche, uno dei momenti più fotografati dell'anno. Un'assenza che suona come un segnale preciso: la Casa reale vuole evitare qualsiasi ombra.
Un futuro sempre più lontano dal centro della scena
Fino a qualche anno fa, il destino di Beatrice ed Eugenia appariva diverso. Non erano "working royal", ma godevano di un affetto sincero da parte di una fetta dell'opinione pubblica. Si parlava persino di un loro possibile coinvolgimento più attivo in futuro, soprattutto in un'ottica di rinnovamento. Oggi, invece, la linea di Re Carlo è chiara: meno esposizione, meno rischi, più controllo. La monarchia si stringe attorno ai suoi membri "senza macchia", come qualcuno già li definisce pensando al futuro regno di William. Per Beatrice, si dice, il colpo sarebbe stato duro. Ma a Buckingham Palace, si sa, i sentimenti contano meno della reputazione. E la reputazione, in questo momento, vale più di qualsiasi legame di sangue.