Fino a qualche anno fa, il destino di Beatrice ed Eugenia appariva diverso. Non erano "working royal", ma godevano di un affetto sincero da parte di una fetta dell'opinione pubblica. Si parlava persino di un loro possibile coinvolgimento più attivo in futuro, soprattutto in un'ottica di rinnovamento. Oggi, invece, la linea di Re Carlo è chiara: meno esposizione, meno rischi, più controllo. La monarchia si stringe attorno ai suoi membri "senza macchia", come qualcuno già li definisce pensando al futuro regno di William. Per Beatrice, si dice, il colpo sarebbe stato duro. Ma a Buckingham Palace, si sa, i sentimenti contano meno della reputazione. E la reputazione, in questo momento, vale più di qualsiasi legame di sangue.