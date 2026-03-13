Caso Epstein, spunta una foto di Andrea e Mandelson in accappatoio con l'ex faccendiere

Dai file dello scandalo di Jeffrey Epstein spunta una foto in cui sono ritratti l'ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson, entrambi in accappatoio, insieme al faccendiere pedofilo. A trovarla fra l'enorme mole di documenti pubblicati negli Stati Uniti è stata l'emittente britannica Itv, secondo cui l'immagine dei tre, seduti e rilassati attorno a un tavolo di legno, risale probabilmente al periodo compreso tra il 1999 e il 2000, e sarebbe stata scattata a Martha's Vineyard, nel Massachusetts.