Caso Epstein, spunta una foto di Andrea e Mandelson in accappatoio con l'ex faccendiere
L'immagine, trovata da un'emittente britannica nell'enorme mole di file, risalirebbe al periodo 1999-2000
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Dai file dello scandalo di Jeffrey Epstein spunta una foto in cui sono ritratti l'ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Usa, Peter Mandelson, entrambi in accappatoio, insieme al faccendiere pedofilo. A trovarla fra l'enorme mole di documenti pubblicati negli Stati Uniti è stata l'emittente britannica Itv, secondo cui l'immagine dei tre, seduti e rilassati attorno a un tavolo di legno, risale probabilmente al periodo compreso tra il 1999 e il 2000, e sarebbe stata scattata a Martha's Vineyard, nel Massachusetts.
Si tratta della prima foto dove compaiono insieme il faccendiere morto suicida in carcere col reprobo di casa Windsor e l'ex eminenza grigia del New Labour, entrambi arrestati e rilasciati nel Regno nelle indagini di polizia che li vedono accusati di aver condiviso con l'amico comune Epstein informazioni riservate quando occupavano incarichi pubblici.
Le accuse a Mandelson
Le accuse su Mandelson - la cui vicenda ha scatenato una bufera politica sul premier laburista Keir Starmer - riguardano il suo operato da ministro, fra i tanti incarichi occupati dall'ex figura di spicco del New Labour, in passato anche commissario europeo e consulente. A suo tempo aveva intessuto stretti rapporti con la Cina e di recente sono emersi sospetti su un suo ruolo giocato per sostenere la nomina di Andrea a testimonial commerciale britannico in Asia e nel resto del mondo: secondo l'accusa, proprio ricoprendo quell'incarico l'ex duca di York avrebbe passato le informazioni riservate al finanziere.