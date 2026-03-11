Caso Epstein: Londra pubblica i primi documenti su Mandelson, l'ex ambasciatore inglese negli Usa che mette in imbarazzo il premier Starmer

Lo scandalo Epstein continua a scuotere il Regno Unito: la prima serie di documenti relativi alla controversa nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore britannico negli Stati Uniti è già destinata a sollevare polemiche. Il materiale disponibile che l'esecutivo laburista è stato costretto a pubblicare - in cui ci sono gli scambi di messaggi e di rapporti transitati per Downing Street al tempo della designazione - è divenuto di interesse nazionale dopo le rivelazioni del Dipartimento di Giustizia statunitense che hanno dimostrato come Mandelson abbia continuato la sua corrispondenza con l'ex finanziere condannato per pedofilia e traffico sessuale, Jeffrey Espstein, (morto suicida in carcere nel 2019) per diversi anni dopo la sua condanna. Nell'occhio del ciclone, anche il premier in carica Keir Starmer, che sembra fosse stato avvertito sui "rischi" legati alla nomina dell'ex ambasciatore per i suoi stretti rapporti con il defunto faccendiere.