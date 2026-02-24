Epstein, media Usa: "Spariti i file in cui Trump è accusato di abusi su una minorenne"

Il dipartimento di Giustizia avrebbe nascosto alcuni file sul caso di Jeffrey Epstein relativi ad accuse di abusi sessuali su una minorenne da parte di Donald Trump. Lo sostiene un'indagine condotta dalla statunitense Npr, la National Public Radio, secondo la quale sarebbero stati rimossi anche altri documenti in cui viene menzionato il presidente americano. Si tratta, in particolare, di oltre 50 pagine di interviste dell'Fbi e appunti tratti da conversazioni con una donna che ha accusato Trump di abusi sessuali decenni fa, quando era minorenne. Altri file spariti dal sito del dipartimento di Giustizia riguardano un'altra donna, testimone chiave dell'accusa nel processo penale contro la complice del finanziere pedofilo, Ghislaine Maxwell, che sta scontando una condanna a 20 anni di carcere per traffico sessuale.