Una seconda fonte, parlando con la Bbc, avrebbe visionato per diverse volte le richieste di spesa per i viaggi di Andrew. E ha confessato di non avere "assolutamente alcun dubbio" sull'autenticità delle accuse rivolte contro l'ex duca di York. Le richieste di rimborso eccessive avrebbero incluso i costi di voli, camere d'albergo e gli stipendi dell'entourage di Andrew, al cui seguito non era chiaro quante persone e chi ci fosse. "Non potevo crederci. Sembrava che non fosse denaro vero, ma in quel momento non stavano spendendo i propri soldi".