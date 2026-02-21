Caso Epstein, Londra valuta una legge per rimuovere l'ex principe Andrea dalla successione

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dall'emittente britannica Sky News il governo inglese valuterà l'introduzione di una legge per rimuovere Andrew Mountbatten-Windsor dalla linea di successione reale. L'esecutivo laburista del premier Keir Starmer sarebbe pronto a muoversi una volta concluse le indagini, senza dimenticare che qualsiasi modifica alla linea di successione richiederà poi anche la consultazione e l'accordo con gli altri regni del Commonwealth. Persino fra i ranghi dell'opposizione Tory, bastione del sostegno alla corona, un ministro ombra in queste ore avrebbe sollecitato Andrea a "fare la cosa giusta" e a rinunciare "spontaneamente" a quest'ultima prerogativa residua.