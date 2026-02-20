Caso Epstein, cresce la delusione tra i sudditi dopo l'arresto dell'ex principe

Dopo l'arresto dell'ex principe, cresce la delusione tra i sudditi. Secondo la stampa britannica, l’inchiesta si annuncia lunga e complessa. Le perquisizioni nella tenuta di Sandringham sono ancora in corso: nove le forze di polizia coinvolte. E non si esclude un nuovo filone, potenzialmente ancora più esplosivo, che collegherebbe Andrea al traffico di minori a fini di sfruttamento sessuale legato a Jeffrey Epstein.