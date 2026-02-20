Caso Epstein, di cosa è accusato l'ex principe Andrea? Rischia l'ergastolo?

Nel giorno del suo 66esimo compleanno, l'ex principe Andrew Mountbatten-Windsor è stato arrestato dalla polizia britannica nella tenuta di Sandringham, nel Regno Unito, per il suo coinvolgimento nel caso Epstein, l'ex finanziere pedofilo morto in carcere nell'agosto 2019 con l'accusa di traffico internazionale di minori e abusi sessuali. L'ex duca è stato interrogato e rilasciato: è attualmente a piede libero, ma le indagini su di lui proseguono. Ecco cosa è successo in quelle ore, quali sono esattamente le accuse a suo carico e cosa può succedere ora.