Gli Epstein files e la scomparsa di Maddie: il supertestimone che unisce i due casi

"Nel settembre 2009 vivevo in [indirizzo oscurato]. Sono andata al negozio lungo la strada. Era domenica ed era molto tranquillo. Ho svoltato dalla mia strada sulla via principale e mi sono ritrovata a camminare dietro una donna e una bambina. C’era anche un uomo di mezza età con loro, ma camminava molto più avanti. Quando mi sono avvicinata alla bambina ho notato che somigliava a Madeline McCann. La donna cercava di farla camminare più in fretta e sembrava agitata per la mia presenza. La bambina teneva la mano sull’occhio destro per tutto il tempo mentre camminavamo. Continuava a voltarsi per guardarmi. Dopo un po’ ho cambiato strada. Ho segnalato l’avvistamento sul sito web perché mi era sembrato strano. Non ci ho più pensato per anni finché non ho visto un post su Facebook riguardo Ghislaine Maxwell e la teoria che fosse stata lei a portare via Madeline McCann. La donna che ho visto somigliava molto a Ghislaine Maxwell. Ho segnalato l’avvistamento alla polizia, ma ho pensato di riferirlo anche a voi."