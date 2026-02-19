Gli Epstein files e la scomparsa di Maddie: il supertestimone che unisce i due casi
L'avvistamento della piccola scomparsa in Portogallo nel 2007, poi i tour dei miliardari per abusare le bambine negli orfanotrofi del Paese. Le ipotesi
© Tgcom
Nei tre milioni di pagine degli Epstein files resi pubblici dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti compare anche il nome di Maddie McCann. Si tratta della bambina inglese scomparsa nel 2007 in Portogallo. La piccola, mai più ritrovata, sarebbe però stata avvistata nel 2009. Ne parla un supertestimone che avrebbe segnalato l'episodio anche all'Fbi: che però la ritenne inaffidabile.
La bimba era con la compagna di Epstein
Il supertestimone avrebbe raccontato all'Fbi di aver visto in strada, in una città non resa pubblica, una donna somigliante a Ghislaine Maxwell, compagna e collaboratrice del finanziere morto suicida in carcere nel 2019. Il testimone raccontò di aver camminato dietro una donna e la bambina e di aver notato che la piccola lo guardasse ripetutamente. E che le stava facendo un gesto particolare: teneva la mano vicino all'occhio destro.
L'Fbi: "Inaffidabile"
In quel momento non scattò nessuna denuncia. Solo anni dopo, scoppiato il caso Epstein, guardando il volto di Ghislaine Maxewell sui giornali, l'uomo decise di presentare una testimonianza formale all'Fbi, che oggi figura come uno dei documenti desecretati dal governo Usa. Ma né la polizia Usa ne quella inglese hanno ritenuto la testimonianza affidabile per riaprire il caso.
La testimonianza integrale
"Nel settembre 2009 vivevo in [indirizzo oscurato]. Sono andata al negozio lungo la strada. Era domenica ed era molto tranquillo. Ho svoltato dalla mia strada sulla via principale e mi sono ritrovata a camminare dietro una donna e una bambina. C’era anche un uomo di mezza età con loro, ma camminava molto più avanti. Quando mi sono avvicinata alla bambina ho notato che somigliava a Madeline McCann. La donna cercava di farla camminare più in fretta e sembrava agitata per la mia presenza. La bambina teneva la mano sull’occhio destro per tutto il tempo mentre camminavamo. Continuava a voltarsi per guardarmi. Dopo un po’ ho cambiato strada. Ho segnalato l’avvistamento sul sito web perché mi era sembrato strano. Non ci ho più pensato per anni finché non ho visto un post su Facebook riguardo Ghislaine Maxwell e la teoria che fosse stata lei a portare via Madeline McCann. La donna che ho visto somigliava molto a Ghislaine Maxwell. Ho segnalato l’avvistamento alla polizia, ma ho pensato di riferirlo anche a voi."
© Tgcom
Gli abusi nell'orfanotrofio portoghese