Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
SCONTATA LA PENA PER UN ALTRO CASO

Maddie, liberato in Germania il principale sospettato per la scomparsa della bimba

Il procuratore tedesco Christian Wolters non è stato in grado di impedire il rilascio di Christian Brückner, a causa dell'insufficienza di prove per garantire un'incriminazione

17 Set 2025 - 10:49
© Tgcom24

© Tgcom24

Christian Brueckner, il principale sospettato per la scomparsa della piccola Madeleine McCann, la bimba sparita nel nulla in Portogallo nel 2007, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Il procuratore tedesco Christian Wolters non è stato in grado di impedire il rilascio, a causa dell'insufficienza di prove per garantire un'incriminazione. Wolters in una recente intervista aveva espresso preoccupazione per il rilascio di un individuo "fondamentalmente pericoloso".

Leggi anche

Maddie McCann, la ragazza polacca che sostiene di essere la piccola: "Ecco il test del Dna"

Caso Maddie, il principale sospettato assolto dalle accuse di abusi sessuali in un altro processo

Brueckner ha finito di scontare una pena di sette anni e mezzo perché nel 2005 violentò una turista statunitense in Portogallo. Uscito dal carcere si è subito infilato nell'auto del suo avvocato, come riportato dal quotidiano tedesco Bild.

Brueckner libero, ma con passaporto sequestrato

 Dal 2020 la polizia e la procura di Braunschweig ritengono che l'uomo possa essere direttamente coinvolto nella scomparsa di Maddie, per questo negli ultimi mesi erano state disposte anche nuove indagini a Praia da Luz in Portogallo. Al momento, però, mancano elementi concreti per sostenere un'accusa. Brueckner è ora un uomo libero ma gli inquirenti sono riusciti a sequestrare il suo passaporto, obbligandolo a non lasciare la Germania. Secondo i media tedeschi, l'uomo dovrà portare anche un braccialetto elettronico.

Ti potrebbe interessare

madeleine mccann
christian brueckner

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema