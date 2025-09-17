Maddie, liberato in Germania il principale sospettato per la scomparsa della bimba

Il procuratore tedesco Christian Wolters non è stato in grado di impedire il rilascio di Christian Brückner, a causa dell'insufficienza di prove per garantire un'incriminazione
Christian Brueckner, il principale sospettato per la scomparsa della piccola Madeleine McCann, la bimba sparita nel nulla in Portogallo nel 2007, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. Il procuratore tedesco Christian Wolters non è stato in grado di impedire il rilascio, a causa dell'insufficienza di prove per garantire un'incriminazione. Wolters in una recente intervista aveva espresso preoccupazione per il rilascio di un individuo "fondamentalmente pericoloso".
Brueckner ha finito di scontare una pena di sette anni e mezzo perché nel 2005 violentò una turista statunitense in Portogallo. Uscito dal carcere si è subito infilato nell'auto del suo avvocato, come riportato dal quotidiano tedesco Bild.
Dal 2020 la polizia e la procura di Braunschweig ritengono che l'uomo possa essere direttamente coinvolto nella scomparsa di Maddie, per questo negli ultimi mesi erano state disposte anche nuove indagini a Praia da Luz in Portogallo. Al momento, però, mancano elementi concreti per sostenere un'accusa. Brueckner è ora un uomo libero ma gli inquirenti sono riusciti a sequestrare il suo passaporto, obbligandolo a non lasciare la Germania. Secondo i media tedeschi, l'uomo dovrà portare anche un braccialetto elettronico.
