Caso Epstein, arrestato anche l'ex ambasciatore britannico Peter Mandelson: "Rivelò segreti di Stato"

A comunicare l'arresto è stata la stessa polizia metropolitana di Londra, che ha comunicato il fermo di "un uomo di 72 anni" identificato come l'ex ambasciatore. Sono diverse settimane, infatti, che la polizia sta indagando su Mandelson in merito a documenti che suggeriscono che egli abbia passato informazioni governative sensibili a Jeffrey Epstein un decennio e mezzo fa. Un'indagine portata avanti in parallelo con quella sul principe Andrea. Al momento Mandelson non è accusato di alcun reato di natura sessuale, ma nei documenti recentemente rilasciati su Epstein risultano oltre 6mila email scambiate tra il laburista e il finanziere americano. Una relazione, quella tra i due, nata grazie a Ghislaine Maxwell, complice di Epstein, e diventata una vera e propria amicizia.