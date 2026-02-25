Epstein, Bill Gates si scusa per il loro legame ma nega coinvolgimento nei crimini

Il multimiliardario e fondatore di Microsoft, Bill Gates, si è scusato con il personale della Gates Foundation per i suoi legami con Jeffrey Epstein, ammettendo di aver "commesso errori" che hanno gettato un'ombra sull'organizzazione filantropica, ma ha insistito nuovamente sul fatto di non aver partecipato ai crimini di Epstein. A riferirlo è il Wall Street Journal secondo cui, durante un'assemblea interna tenutasi martedì, il cofondatore di Microsoft ha riconosciuto di aver avuto due relazioni con donne russe che Epstein avrebbe poi scoperto, ma che non coinvolgevano le vittime di Epstein. "Non ho fatto nulla di illecito. Non ho visto nulla di illecito", ha dichiarato Gates.