Per anni Carlo ha cercato di minimizzare le preoccupazioni di William sullo zio Andrea, come emerso in una recente biografia sul principe del Galles e sua moglie Kate scritta da Russell Myers. Il primogenito non ha mai avuto una grande considerazione dell'ex duca di York e nel corso del tempo è persino arrivato a ritenerlo una minaccia per il futuro della famiglia reale. Dopo l'arresto di Andrea, Carlo è stato costretto ad ammettere che il figlio aveva ragione e che per evitare lo scandalo sarebbe stato necessario agire anni fa.