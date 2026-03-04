Pausa per re Carlo: il sovrano si rifugia a Sandringham dopo l’arresto di Andrea
Il monarca sta trascorrendo alcuni giorni nella tenuta di campagna della famiglia reale per staccare un po’ la spina dopo gli ultimi eventi
Re Carlo non sta passando un bel periodo. Al cancro, per il quale sta portando avanti le terapie, si è aggiunto lo stress per l'arresto del fratello Andrea, ex duca di York. Il coinvolgimento del famigliare nello scandalo Epstein è stato un duro colpo per il sovrano, tanto da spingerlo a prendersi una pausa dai suoi impegni per trascorrere del tempo a Sandringham House, la tenuta di campagna della famiglia reale. Sembra probabile che sia stato qualcuno vicino a lui, magari la moglie Camilla o il figlio William, a indurlo a staccare un po' la spina per tornare ad affrontare le conseguenze delle azioni di Andrea con rinnovato vigore nel prossimo futuro.
Gli avvertimenti (inascoltati) di William
Per anni Carlo ha cercato di minimizzare le preoccupazioni di William sullo zio Andrea, come emerso in una recente biografia sul principe del Galles e sua moglie Kate scritta da Russell Myers. Il primogenito non ha mai avuto una grande considerazione dell'ex duca di York e nel corso del tempo è persino arrivato a ritenerlo una minaccia per il futuro della famiglia reale. Dopo l'arresto di Andrea, Carlo è stato costretto ad ammettere che il figlio aveva ragione e che per evitare lo scandalo sarebbe stato necessario agire anni fa.
L’assenza di contatti tra Carlo e Andrea
Nei confronti del fratello, il re sembra provare più amarezza che rabbia. Ciononostante, pare determinato a non incontrarlo. Da quando è arrivato a Sandringham House ha sempre evitato con cura Wood Farm, il cottage con vista sul mare nel quale risiede temporaneamente Andrea. L'assenza di contatti tra il sovrano e l'ex duca è stata confermata da Buckingham Palace. Si tratta di una precisazione importante, perché in questo momento Andrea è sotto inchiesta di magistrati che agiscono in nome della Corona e un suo incontro con Carlo in circostanze simili sarebbe del tutto fuori luogo.
Il desiderio di riappacificarsi con Harry
Anche se re Carlo sta portando avanti la sua battaglia con il cancro, rispetto al 2025 i trattamenti ai quali deve sottoporsi sono meno frequenti, il che gli sta lasciando del tempo in più per concentrarsi su altre questioni. Dopo quanto avvenuto con Andrea, il sovrano sembrerebbe intenzionato a provare ad appianare le divergenze con il figlio ribelle Harry e sua moglie Meghan Markle.
Secondo quanto scritto dal Mirror, Carlo starebbe approfittando della settimana trascorsa a Sandringham House per prendere in considerazione la possibilità di proporre al secondogenito la tenuta Royal Lodge, la stessa in cui abitava Andrea, se mai dovesse accettare di tornare a far parte della famiglia reale. La residenza, incredibilmente lussuosa, potrebbe rappresentare un ottimo incentivo per convincere Harry e Meghan a provare a ricucire i rapporti con il resto della royal family.