Scandalo Epstein, rilasciato su cauzione l'ex ambasciatore Mandelson

L'ex ministro e ambasciatore si ritiene abbia passato informazioni riservate di politica economica al finanziare pedofilo mentre ricopriva la carica di segretario alle imprese del partito Laburista. Dopo il coinvolgimento nella vicenda dell'ex principe Andrea, si tratta dell'ennesimo scandalo che scuote il Regno Unito, mentre ora trema anche Keir Starmer. Il premier britannico, infatti, ha appoggiato la carica di Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti, salvo richiamarlo lo scorso settembre quando iniziavano a circolare le prime voci sui suoi rapporti troppo stretti con Epstein.