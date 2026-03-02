Epstein, la Camera pubblica i video delle deposizioni di Bill e Hillary Clinton

La commissione di Vigilanza della Camera ha pubblicato i filmati video delle deposizioni a porte chiuse di Bill Clinton e Hillary Clinton, avvenute la scorsa settimana a Chappaqua, New York, nell'ambito dell'indagine sull'ex finanziere e criminale sessuale Jeffrey Epstein. L'ex presidente e l'ex segretario di Stato hanno affrontato ciascuno circa quattro ore e mezza di domande da parte di parlamentari democratici e repubblicani. Nel corso dell'interrogatorio, Bill Clinton ha negato di aver avuto conoscenza dei crimini di Epstein durante quella che ha definito una "breve conoscenza" tra i due. Ripetutamente, i parlamentari hanno mostrato all'ex presidente fotografie che lo ritraevano con donne presenti nei materiali su Epstein recentemente pubblicati dal dipartimento di Giustizia, chiedendogli se avesse avuto rapporti sessuali con loro. Ogni volta, ha risposto di no, secondo due fonti a conoscenza della testimonianza. Clinton ha inoltre raccontato volontariamente agli investigatori della Camera che il presidente Donald Trump gli disse, durante un torneo di golf nei primi anni Duemila, di aver avuto un litigio con Epstein per un affare immobiliare, secondo le fonti. Trump avrebbe affermato all'epoca di non essere più amico di Epstein, ha ricordato Clinton.