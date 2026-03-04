Caso Epstein, la procuratrice generale convocata a testimoniare dalla Commissione
Pam Bondi dovrà spiegare la gestione delle indagini e la pubblicazione dei file
© Ansa
La commissione di vigilanza della Camera americana ha convocato l'attorney general Pam Bondi a testimoniare sulla gestione del caso Jeffrey Epstein da parte del dipartimento di Giustizia e sulla divulgazione dei file. Lo riporta il New York Times.
La decisione di convocare Bondi a testimoniare è passata con 24 voti a favore e 19 contrari, il che vuole dire che cinque repubblicani si sono uniti ai democratici. La mozione è stata promossa dalla deputata del Grand old party Nancy Mace.