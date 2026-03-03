Caso Epstein, il segretario al commercio di Trump sarà interrogato dalla Commissione

Howard Lutnick, il segretario al Commercio di Donald Trump, ha accettato di comparire volontariamente davanti alla commissione vigilanza della Camera nell'ambito dell'indagine sul caso Jeffrey Epstein. Lo ha annunciato il presidente, il repubblicano James Comer. Dopo aver ripetutamente smentito contatti ed essersi detto disgustato dal finanziere pedofilo, nelle scorse settimane Lutnick è stato costretto ad ammettere di aver visitato l'isola di Epstein e di averlo sentito in alcuni casi per partecipare a delle raccolte di fondi, una per Hillary Clinton candidata alla Casa Bianca.