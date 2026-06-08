Società Benefit: in Italia sono 5.754 e crescono più delle altre

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy crede in questo modello perché accelera la transizione ecologica e sociale del sistema produttivo italiano e contribuisce a rendere più competitive e resilienti le filiere territoriali. Per questo lo promuove e gli dà visibilità, raccontando attraverso iniziative come la Benefit Competition le storie di chi sta già costruendo un'economia in cui profitto e responsabilità si rafforzano a vicenda. Tutte le informazioni sul modello e sulle iniziative del Ministero sono disponibili sul sito mimit.gov.it/it/benefit.