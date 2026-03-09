Tra cappelli spettacolari, carrozze e sguardi puntati sulla famiglia reale, il Royal Ascot è da sempre uno degli appuntamenti più iconici del calendario britannico. Ma quest'anno qualcosa cambierà. Tra gli invitati non ci saranno le principesse Beatrice ed Eugenie di York, entrambe finite nell'ombra dopo gli scandali legati al caso Epstein che hanno travolto il padre, l'ormai ex principe Andrea.