Le figlie dell'ex principe Andrea fuori da uno degli eventi più simbolici della monarchia. Una scelta che riflette il momento delicato della famiglia York
Beatrice di York e sua sorella Eugenia © Afp
Tra cappelli spettacolari, carrozze e sguardi puntati sulla famiglia reale, il Royal Ascot è da sempre uno degli appuntamenti più iconici del calendario britannico. Ma quest'anno qualcosa cambierà. Tra gli invitati non ci saranno le principesse Beatrice ed Eugenie di York, entrambe finite nell'ombra dopo gli scandali legati al caso Epstein che hanno travolto il padre, l'ormai ex principe Andrea.
Secondo il Daily Mail, alle due sorelle sarebbe stato comunicato che non potranno partecipare all'edizione 2026 dell'evento, in programma dal 16 al 20 giugno. Una decisione che segna un ulteriore passo indietro riguardo la presenza pubblica della famiglia York, sempre più lontana dagli appuntamenti ufficiali della monarchia.
Per comprendere il peso di questa assenza basta guardare alla storia del Royal Ascot. L'evento nasce nel 1711, quando la regina Anna decise di fondare l'ippodromo destinato a diventare il cuore delle corse di cavalli britanniche. Da allora, ogni anno, la famiglia reale partecipa alle giornate di gara con una spettacolare processione in carrozza che apre ufficialmente la manifestazione.
Nel tempo il Royal Ascot è diventato molto più di una competizione sportiva. È un simbolo del legame tra la monarchia e la tradizione britannica, un momento mondano osservato da tutto il mondo.
Proprio per questo l'assenza di Beatrice ed Eugenie appare particolarmente significativa. Secondo alcune fonti del Daily Mail, la comunicazione sarebbe arrivata direttamente dagli organizzatori dell'evento. "Alle ragazze è stato detto che quest’anno non potranno essere presenti", ha confidato una persona vicina all'ambiente dell'ippodromo.
Dietro la decisione, pesa inevitabilmente la situazione del padre delle due principesse. Gli scandali legati ai rapporti tra Andrea e Jeffrey Epstein continuano a proiettare una lunga ombra sulla famiglia York, costringendo Beatrice ed Eugenie a mantenere un profilo sempre più discreto.
Secondo alcune testimonianze rilasciate al quotidiano britannico, sarebbe soprattutto Beatrice a vivere con maggiore difficoltà questa fase. L'esclusione dal Royal Ascot rappresenta infatti un segnale chiaro: la monarchia sta cercando di limitare l'esposizione pubblica di chiunque possa essere associato alle polemiche.
Negli ultimi mesi le apparizioni pubbliche delle due sorelle sono state rarissime. Beatrice è stata vista soltanto durante una vacanza sulla neve a Gstaad, in Svizzera, insieme al marito Jack Brooksbank e ai loro figli. Un momento privato, lontano dai riflettori della corte.
Se questa linea di discrezione continuerà, anche altri momenti tradizionali della famiglia reale potrebbero cambiare volto. E il Royal Ascot, quest'anno, sarà il primo evento a raccontare visivamente questa nuova distanza.
