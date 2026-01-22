Gb, il principe Harry con la voce rotta contro i tabloid: "Avete reso infernale la vita di Meghan"

Nel suo j'accuse contro i tabloid, il secondogenito di re Carlo ha parlato di sistematico "stalking" ai danni della moglie, di "feroci e persistenti attacchi" oltre "alle molestie e agli articoli invadenti, a volte razzisti". Ma stavolta Harry ha presentato la sua lotta come una battaglia di civiltà in difesa del diritto alla privacy, con un impegno portato avanti nell'"interesse pubblico", quindi anche per conto delle "migliaia di persone" vittime dell"'avidità" mostrata dai giornali nel reperire informazioni con ogni mezzo. Per poi sottolineare come sia "disgustoso" pensare che una qualunque figura pubblica non abbia diritto a una sua vita privata per le intrusioni dei tabloid. "Dopo la morte di mia madre nel 1997, quando avevo 12 anni, e il trattamento che le fu riservato dalla stampa, ho sempre avuto un rapporto difficile con loro", ha sottolineato Harry.