Gb, il principe Harry con la voce rotta contro i tabloid: "Avete reso infernale la vita di Meghan"

Il principe Harry ha lanciato un nuovo duro attacco ai tabloid del Regno Unito, in difesa della moglie Meghan Markle e nel ricordo della madre Diana. "Continuano a perseguitarmi, hanno reso la vita di mia moglie un inferno assoluto", ha dichiarato con la voce rotta dall'emozione, concludendo la sua deposizione all'Alta Corte di Londra nell'ambito della battaglia legale avviata assieme ad altri vip - come Elton John, Sadie Frost o Liz Hurley - contro il gruppo editoriale britannico del Daily Mail (Associated Newspapers Limited) per le presunte gravi intercettazioni illegali subite per anni anche tramite il ricorso a investigatori privati e microspie.
Nel suo j'accuse contro i tabloid, il secondogenito di re Carlo ha parlato di sistematico "stalking" ai danni della moglie, di "feroci e persistenti attacchi" oltre "alle molestie e agli articoli invadenti, a volte razzisti". Ma stavolta Harry ha presentato la sua lotta come una battaglia di civiltà in difesa del diritto alla privacy, con un impegno portato avanti nell'"interesse pubblico", quindi anche per conto delle "migliaia di persone" vittime dell"'avidità" mostrata dai giornali nel reperire informazioni con ogni mezzo. Per poi sottolineare come sia "disgustoso" pensare che una qualunque figura pubblica non abbia diritto a una sua vita privata per le intrusioni dei tabloid. "Dopo la morte di mia madre nel 1997, quando avevo 12 anni, e il trattamento che le fu riservato dalla stampa, ho sempre avuto un rapporto difficile con loro", ha sottolineato Harry.
Il principe è così tornato a testimoniare in tribunale per la seconda volta, dopo l'azione legale di tre anni fa vinta contro il gruppo del Mirror, quando era diventato il primo membro della famiglia reale a deporre in aula in oltre un secolo. Ha mantenuto però un profilo più basso. Si è limitato a ricordare di essere stato "condizionato" dai Windsor, quando ancora era un membro attivo della Royal Family, ad accettare la regola del "mai lamentarsi, mai spiegare", che ne ha a lungo precluso la possibilità di difendersi rispetto alle invasioni della privacy da parte della stampa. Regola venuta meno dopo il suo strappo dalla casata nel 2020 e il successivo trasferimento negli Usa con la moglie Meghan.
Durante il controesame, Harry ha negato di aver condiviso in via ufficiosa informazioni con una giornalista del Mail on Sunday, Charlotte Griffiths. Ha inoltre respinto l'accusa di aver creato un profilo Facebook fittizio denominato "Mr Mischief" per contattare la reporter, "ben inserita", stando all'avvocato del Mail, Anthony White, nelle "cerchie sociali" del principe. La strategia difensiva punta a provare che le informazioni alla base degli articoli sotto accusa non sono state ottenute tramite mezzi illeciti e anche, in alcuni casi, a invocare una scadenza dei termini per l'avvio di una causa civile.
Harry e gli altri querelanti chiedono in sostanza all'Associated Newspapers Limited "solo le scuse e un riconoscimento di responsabilità" in un processo che durerà circa nove settimane prima del verdetto.