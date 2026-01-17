Logo Tgcom24
Harry e Meghan ballano a piedi nudi su un prato in un video realizzato dalla piccola Lilibet

Il filmato è stato condiviso dalla stessa Markle su Instagram, in un post in cui partecipa al trend del momento "2026 is the new 2016"

17 Gen 2026 - 15:39
 

Harry e Meghan ballano a piedi nudi su un prato in un video realizzato dalla loro figlia Lilibet. Il filmato è stato condiviso dalla stessa Markle su Instagram, in un post in cui partecipa al trend del momento "2026 is the new 2016" che spinge gli utenti a pubblicare foto di dieci anni fa. Infatti, nel carosello del post, il video è seguito da una foto risalente al 2016, anno, tra l'altro, in cui i due si sono conosciuti.

Il post

 "Quando il 2026 sembra il 2016... dovevi esserci", è la didascalia a corredo del post pubblicato da Meghan, la quale, poi specifica a chi appartengono i crediti del video: alla loro Lilibet, appunto. Non essendo possibile lasciare un messaggio sotto al post perché i commenti sono disattivati, gli utenti si sono sbizzarriti su X.

I commenti

 C'è chi ha trovato il video dolcissimo così come il fatto che lo abbia realizzato Lilibet e, chi, invece, dice che sia tutto studiato a tavolino: "Niente di ciò che fa sembra mai autentico", scrive un utente riferendosi a Meghan.

