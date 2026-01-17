Harry e Meghan ballano a piedi nudi su un prato in un video realizzato dalla piccola Lilibet

Il filmato è stato condiviso dalla stessa Markle su Instagram, in un post in cui partecipa al trend del momento "2026 is the new 2016"
Harry e Meghan ballano a piedi nudi su un prato in un video realizzato dalla loro figlia Lilibet. Il filmato è stato condiviso dalla stessa Markle su Instagram, in un post in cui partecipa al trend del momento "2026 is the new 2016" che spinge gli utenti a pubblicare foto di dieci anni fa. Infatti, nel carosello del post, il video è seguito da una foto risalente al 2016, anno, tra l'altro, in cui i due si sono conosciuti.
"Quando il 2026 sembra il 2016... dovevi esserci", è la didascalia a corredo del post pubblicato da Meghan, la quale, poi specifica a chi appartengono i crediti del video: alla loro Lilibet, appunto. Non essendo possibile lasciare un messaggio sotto al post perché i commenti sono disattivati, gli utenti si sono sbizzarriti su X.
C'è chi ha trovato il video dolcissimo così come il fatto che lo abbia realizzato Lilibet e, chi, invece, dice che sia tutto studiato a tavolino: "Niente di ciò che fa sembra mai autentico", scrive un utente riferendosi a Meghan.