Nulla è ufficiale, ma le indiscrezioni convergono su una possibilità finora ritenuta remota. Dopo l'autoesilio in California seguito alla Megxit del 2020, i Sussex potrebbero valutare un gesto simbolico e potente: tornare, almeno per qualche settimana, in madrepatria. Un viaggio che avrebbe il sapore della riconciliazione, ma anche il peso di condizioni precise. Il primo passo è già fissato. Harry tornerà nel Regno Unito a gennaio 2026 per l'apertura del processo contro Associated Newspapers Limited, accusata di raccolta illegale di informazioni e violazione della privacy. Con lui, in tribunale, altri nomi eccellenti come Elton John, Elizabeth Hurley e Sadie Frost. Un soggiorno breve e circoscritto, senza incontri ufficiali con il sovrano, che potrebbe trovarsi in Scozia durante quei giorni.