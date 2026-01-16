I Sussex potrebbero riportare Archie e Lilibet in Inghilterra per incontrare re Carlo III
Potrebbe non essere solo un ritorno di passaggio. Tra aule di tribunale, nodi sulla sicurezza e segnali da decifrare, il 2026 potrebbe aprire uno spiraglio inatteso nella frattura più profonda della monarchia britannica. Il principe Harry è atteso a Londra a gennaio, ma lo sguardo della Royal Family e dell'opinione pubblica è già rivolto all'estate: quando Archie e Lilibet potrebbero mettere piede per la prima volta nella terra dei Windsor e incontrare il nonno, re Carlo III.
Nulla è ufficiale, ma le indiscrezioni convergono su una possibilità finora ritenuta remota. Dopo l'autoesilio in California seguito alla Megxit del 2020, i Sussex potrebbero valutare un gesto simbolico e potente: tornare, almeno per qualche settimana, in madrepatria. Un viaggio che avrebbe il sapore della riconciliazione, ma anche il peso di condizioni precise. Il primo passo è già fissato. Harry tornerà nel Regno Unito a gennaio 2026 per l'apertura del processo contro Associated Newspapers Limited, accusata di raccolta illegale di informazioni e violazione della privacy. Con lui, in tribunale, altri nomi eccellenti come Elton John, Elizabeth Hurley e Sadie Frost. Un soggiorno breve e circoscritto, senza incontri ufficiali con il sovrano, che potrebbe trovarsi in Scozia durante quei giorni.
Meghan Markle non accompagnerà Harry in inverno, ma l'orizzonte cambia con l'arrivo dell'estate. Se, come ribadito più volte dal duca di Sussex, venisse ripristinata la scorta di sicurezza statale, l'intera famiglia potrebbe programmare la prima visita in Inghilterra con i figli. Gli osservatori reali parlano di una Meghan comprensibilmente prudente, segnata dalle tensioni con la stampa e dalle dinamiche interne alla famiglia reale, ma non contraria a un passo che avrebbe un forte valore umano oltre che istituzionale.
Sul fronte opposto, William e Kate restano defilati. Nei giorni del processo, i principi di Galles sono impegnati in Scozia, lontani da Londra e dai riflettori di un contenzioso familiare che continua a pesare. A rafforzare la loro linea di cautela arriva anche l'annuncio editoriale: a febbraio 2026 uscirà "William & Catherine: The Intimate Inside Story", biografia congiunta firmata da Russell Myers che ripercorre il loro cammino da St Andrews a oggi, affrontando anche Megxit, la scomparsa di Elisabetta II e le sfide recenti della monarchia.
Tra tribunali, libri e agende reali che non si incrociano, resta una domanda sospesa: il 2026 sarà l’anno del disgelo? La risposta potrebbe arrivare lontano dalle aule e dai palazzi, in un incontro privato e silenzioso tra un nonno e due nipoti.