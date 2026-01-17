Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello weekend d'amore a Roma

Alle spalle dei sorrisi c'è però una vicenda delicata. Valentino Rossi è al centro di una controversia legale con il padre Graziano, riguardante una denuncia per circonvenzione d'incapace nei confronti della compagna dell'anziano. L'ex campione di MotoGP ha spiegato che, aldilà delle questioni economiche, la preoccupazione principale riguarda lo stato di salute e il benessere del padre: "È come se non avessi più un padre… tutto ciò che accade è dettato dall'amore e dal timore che non stia bene".