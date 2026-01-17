Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
IN PIENA BATTAGLIA REGALE

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello weekend d'amore a Roma

In un momento complesso segnato dalla battaglia legale con il padre Graziano, la compagna di Rossi riesce a riportare serenità nella vita dell'ex campione

17 Gen 2026 - 14:27
© Tgcom24

© Tgcom24

In un periodo segnato da tensioni familiari e battaglie legali, Valentino Rossi trova conforto e serenità tra le braccia di Francesca Sofia Novello. La modella ha condiviso sui social alcuni momenti del loro weekend romano, mostrando come anche nei momenti più difficili l'amore possa ridare il sorriso e permettere di godere delle piccole gioie della vita.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello alle Maldive, luna di miele con le bambine

1 di 20
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Roma, ricordi e romanticismo

 Durante la breve fuga nella capitale, Francesca Sofia ha pubblicato foto e video del soggiorno con Valentino e un gruppo di amici, immortalando anche un momento romantico davanti alla Fontana di Trevi. "From Rome with love", ha scritto nella didascalia, condividendo con i suoi follower non solo la bellezza della città, ma anche la complicità con il compagno. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro del web, diventando simbolo di un equilibrio ritrovato in un periodo turbolento.

Leggi anche

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello alle Maldive, luna di miele con le bambine

Valentino Rossi compie 46 anni, festa di compleanno in Romagna con tanti vip

Il trend 2026-2016 e il valore dei sogni realizzati

 Seguendo il popolare trend social "2026 is the new 2016", Francesca Sofia ha messo a confronto vecchie foto di dieci anni fa con quelle attuali, raccontando il suo percorso di crescita personale e professionale. "Nel 2016 ero ancora una bimba, ma con le idee chiare e tanta determinazione. Dieci anni dopo ho costruito tutto quello che sognavo", ha scritto la modella, sottolineando come la perseveranza e la determinazione possano trasformare i sogni in realtà.

Leggi anche

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello al mare con le bimbe

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello battezzano Gabriella: le foto della festa

Un momento difficile per Valentino

 Alle spalle dei sorrisi c'è però una vicenda delicata. Valentino Rossi è al centro di una controversia legale con il padre Graziano, riguardante una denuncia per circonvenzione d'incapace nei confronti della compagna dell'anziano. L'ex campione di MotoGP ha spiegato che, aldilà delle questioni economiche, la preoccupazione principale riguarda lo stato di salute e il benessere del padre: "È come se non avessi più un padre… tutto ciò che accade è dettato dall'amore e dal timore che non stia bene".

L'amore come rifugio e supporto

 In questo contesto complicato, la presenza di Francesca Sofia rappresenta un vero sostegno. Tra passeggiate romane, risate e scatti romantici, la compagna dell'ex pilota riesce a far emergere la leggerezza e la gioia in un periodo altrimenti carico di tensione. Le foto condivise sui social non sono solo un ricordo del weekend, ma anche un simbolo della forza dei legami affettivi che aiutano a superare i momenti più difficili.

Ti potrebbe interessare

valentino rossi
francesca sofia novello

Sullo stesso tema