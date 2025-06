Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello al mare con le bimbe

La numerologia conta in casa Rossi. Non solo Valentino è contrassegnato dal suo celebre 46, simbolo di velocità e carisma. Francesca Sofia Novello ha anche lei un numero del cuore. La modella, infatti, è stata paparazzata in spiaggia con il suo tatuaggio in evidenza. Si tratta del numero 4 che compare sul braccio. Quattro sono le date fondamentali per i Rossi-Novello: il 4 dicembre 2017 è iniziata la loro storia d’amore, il 4 marzo 2022 e il 4 gennaio 2025 sono nate rispettivamente Giulietta e Gabriella, il 4 maggio hanno festeggiato il battesimo di Gabriella e 4 è il numero che ricorda i componenti della loro famiglia.