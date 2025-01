Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello genitori bis

Francesca Sofia Novello sulla sua seconda gravidanza aveva raccontato: "Sto molto bene e sono sempre stata bene. Ho avuto la fortuna di non soffrire di nausee e non avere alcun tipo di problema". Già mamma di Giulietta, la modella aveva aggiunto: "Io avendo già una bimba di due anni, faccio chiaramente un po’ più fatica rispetto alla prima gravidanza. Sono un pochino più stanca, più irascibile, faccio fatica a tenerla in braccio perché mi fa male la schiena".