Bellissima e radiosa, Francesca Sofia Novello non vede l'ora di abbracciare la sua seconda figlia che aspetta con ansia. Intanto si gode una gravidanza che sembra scorrere via leggera e serena. La modella è stata in Giappone con Valentino Rossi e ha partecipato alla Milano Fashion Week, sempre bellissima e in grande spolvero con i suoi look trendy.