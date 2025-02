Va in scena al ristorante a pranzo la festa speciale per i 46 anni di Valentino Rossi. Il campione di motociclismo e la sua combriccola si ritrovano in una saletta riservata di un ristorante della Romagna addobbata con palloncini oro e bianchi. Il pilota festeggia spegnendo le candeline su una coloratissima millefoglie ai frutti di bosco a forma di 46. Al party era presente anche Cesare Cremonini. Il cantante bolognese, molto amico di Valentino Rossi, ha definito il campione il suo “Partner in crime”.