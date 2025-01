Valentino Rossi il 4 gennaio è diventato papà per la seconda volta: dopo Giulietta, la sua compagna Francesca Sofia Novello ha dato alla luce Gabriella. Una bella rivoluzione nella vita quotidiana dello sportivo, un tempo celebre per vincere in moto dopo aver passato la nottata in discoteca e oggi perfettamente a suo agio nelle vesti di padre di famiglia. "Diciamo che l'arrivo della prole ha completamente cambiato le carte in tavola. Adesso ci svegliamo prima perché bisogna portare la Giulietta a scuola e poi io sono quello del latte la mattina. Io faccio il latte. Massimo alle 7:45 tocca svegliarsi" ha raccontato in radio a Nicola Savino e Linus. E riguardo all'ultima nata ha aggiunto: "Per fortuna Gabriella dorme la notte, è tranquilla".