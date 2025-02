Il 4 gennaio è nata Gabriella, la secondogenita di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. I due lo hanno annunciato con una foto dall'ospedale di Urbino, con la piccolina stretta tra le braccia. Una gravidanza serena per la modella che ha raccontato: "Sto molto bene e sono sempre stata bene. Ho avuto la fortuna di non soffrire di nausee e non avere alcun tipo di problema". Il campione di MotoGp ha scherzato invece sui cambiamenti della sua vita da papà: "Adesso ci svegliamo prima perché bisogna portare la Giulietta a scuola e poi io sono quello del latte la mattina. Io faccio il latte. Massimo alle 7:45 tocca svegliarsi" ha raccontato.