Dopo il battesimo della secondogenita, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello organizzeranno le nozze? Con la bella festa sul mare per Gabriella hanno fatto le prove per il loro matrimonio? L’amore tra Vale Rossi e la modella è nato nel 2018 tra le piste e il paddock: lei all'epoca era una ombrellina mentre lui un pilota di moto GP. “Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio – aveva detto Valentino Rossi in un’intervista al “Corriere della Sera” - Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’”.