La risposta della Duchessa e del Duca non si è certo fatta attendere. Come riporta il "Corriere della Sera", i due hanno dialogato con la BBC accusando Bower di aver costruito una carriera su "elaborate teorie su persone che non ha mai incontrato" e liquidando il suo operato come una serie di "cospirazioni deliranti". Una nota che invita a cercare la verità altrove, lontano da queste indiscrezioni. Di recente sembravano essersi estinte alcune tensioni nella Famiglia Reale, quando Re Carlo sembrava volesse riavvicinarsi ai Duchi di Sussex concedendogli la residenza Royal Lodge.