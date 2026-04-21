Agricoltura intelligente nel Mediterraneo: Farm-Tech, la piattaforma Tech4You per coltivare con i dati
La piattaforma ICT dello Spoke 3 di Tech4You integra sensori IoT, modelli predittivi e il dispositivo wearable Pascolo per una gestione data-driven di colture e allevamenti
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C’è un nuovo modo di coltivare, nel cuore del Mediterraneo. Un modo in cui l’esperienza incontra il dato, e in cui ogni decisione nasce dalla conoscenza. È in questo spazio che prende forma Farm-Tech, la piattaforma ICT sviluppata nell’ambito di Tech4You per portare l’agricoltura di precisione nei sistemi colturali mediterranei, integrando sensori IoT e modelli predittivi.
Il punto di partenza è una consapevolezza ormai evidente: il sistema agricolo è uno dei settori più esposti agli effetti del cambiamento climatico. La produttività agricola dipende infatti da fattori naturali estremamente sensibili alle variazioni climatiche: disponibilità idrica, fertilità del suolo, stabilità delle temperature, salute degli ecosistemi. Ogni alterazione di questi parametri produce conseguenze dirette sulla produzione, sulla qualità degli alimenti e sulla stabilità economica delle imprese agricole.
È in questo scenario che, all’interno dello Spoke 3 dell’ecosistema Tech4You,— Leader di Spoke la Prof.ssa Mariateresa Russo — il Progetto Pilota 3.1.1 "Agricoltura intelligente per l’intensificazione agroecologica" coordinato dai professori Leonardo Schena e Salvatore Praticò dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha risposto alla sfida sviluppando un modello concreto di Mediterranean Climate-Smart Agriculture. Il progetto pilota ha posto al centro un obiettivo preciso: favorire l’adozione dell’agricoltura di precisione nel quadro della transizione agroecologica dei sistemi produttivi mediterranei.
Farm-Tech: una piattaforma a TRL 7
Il risultato di questo percorso è Farm-Tech: una piattaforma ICT di gestione che, grazie al bando a cascata di cui è stato capofila la PMI Smartshaped srl, ha raggiunto un livello di maturità tecnologica classificabile come TRL 7, indicatore di elevata prontezza applicativa.
La piattaforma offre un’ampia gamma di strumenti e informazioni per monitorare parametri e indicatori selezionati per colture specifiche. Il sistema si basa su sensori installati nel suolo, sulle piante e nell’ambiente circostante, capaci di raccogliere dati in tempo reale su parametri fondamentali: umidità, temperatura, composizione del suolo, disponibilità idrica, stato fisiologico delle colture.
Questi dati vengono trasmessi a sistemi di elaborazione che impiegano modelli matematici e algoritmi per analizzare le condizioni delle colture e supportare le decisioni operative degli agricoltori.
Dalla teoria al campo: cosa cambia per le aziende agricole
Il passaggio dalla teoria alla pratica è immediato. Farm-Tech consente di determinare con precisione quando e quanto irrigare, quando intervenire con trattamenti fitosanitari e quando, invece, evitare interventi inutili.
Il risultato è tangibile: una riduzione significativa degli sprechi, un aumento dell’efficienza produttiva e una maggiore stabilità delle rese. L’agricoltura evolve così in un sistema basato sui dati, in cui ogni decisione è supportata da informazioni oggettive.
Le ricadute si sviluppano su più livelli. Sul piano economico, attraverso l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e dei costi di produzione; sul piano ambientale, grazie alla riduzione delle pratiche agricole più impattanti; sul piano sociale, contribuendo a garantire la sicurezza nell’accesso alle fonti alimentari.
Il modello include anche l’allevamento smart di piccoli ruminanti e l’innovativo dispositivo denominato Pascolo, sviluppato dal team del Prof. Caparra. Si tratta di un sistema IoT wearable che integra sensori ECG, accelerometri, giroscopi, sensori acustici per la ruminazione, sensori ambientali e modulo GPS, acquisendo in tempo reale dati su attività motoria, ruminazione, parametri fisiologici e posizione dell’animale.
Un algoritmo intelligente combina i dati provenienti dai diversi sensori per fornire una valutazione precisa dello stato fisiologico e comportamentale, permettendo diagnosi precoci, rilevazione di anomalie, allarmi tempestivi e supporto decisionale per una gestione ottimizzata del gregge.
Un tassello di un sistema più ampio
Farm-Tech e Pascolo non operano in isolamento. Grazie alla piattaforma ICT Tech4you, progettata per integrarsi con gli altri sistemi sviluppati all’interno dei progetti Tech4You, Farm-Tech e Pascolo sono connessi con il modulo Smart Water per la gestione idrica in agricoltura e con la piattaforma Smart Food Factory per la gestione alimentare.
Si configura così un ecosistema digitale integrato, capace di accompagnare il prodotto lungo tutto il suo percorso: dal campo alla tavola.