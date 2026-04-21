Agricoltura intelligente nel Mediterraneo: Farm-Tech, la piattaforma Tech4You per coltivare con i dati

Il passaggio dalla teoria alla pratica è immediato. Farm-Tech consente di determinare con precisione quando e quanto irrigare, quando intervenire con trattamenti fitosanitari e quando, invece, evitare interventi inutili.

Il risultato è tangibile: una riduzione significativa degli sprechi, un aumento dell’efficienza produttiva e una maggiore stabilità delle rese. L’agricoltura evolve così in un sistema basato sui dati, in cui ogni decisione è supportata da informazioni oggettive.