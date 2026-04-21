SMART AGRICULTURE

Agricoltura intelligente nel Mediterraneo: Farm-Tech, la piattaforma Tech4You per coltivare con i dati

La piattaforma ICT dello Spoke 3 di Tech4You integra sensori IoT, modelli predittivi e il dispositivo wearable Pascolo per una gestione data-driven di colture e allevamenti

21 Apr 2026 - 11:14
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

C’è un nuovo modo di coltivare, nel cuore del Mediterraneo. Un modo in cui l’esperienza incontra il dato, e in cui ogni decisione nasce dalla conoscenza. È in questo spazio che prende forma Farm-Tech, la piattaforma ICT sviluppata nell’ambito di Tech4You per portare l’agricoltura di precisione nei sistemi colturali mediterranei, integrando sensori IoT e modelli predittivi.

Il punto di partenza è una consapevolezza ormai evidente: il sistema agricolo è uno dei settori più esposti agli effetti del cambiamento climatico. La produttività agricola dipende infatti da fattori naturali estremamente sensibili alle variazioni climatiche: disponibilità idrica, fertilità del suolo, stabilità delle temperature, salute degli ecosistemi. Ogni alterazione di questi parametri produce conseguenze dirette sulla produzione, sulla qualità degli alimenti e sulla stabilità economica delle imprese agricole.

È in questo scenario che, all’interno dello Spoke 3 dell’ecosistema Tech4You,— Leader di Spoke la Prof.ssa Mariateresa Russo — il Progetto Pilota 3.1.1 "Agricoltura intelligente per l’intensificazione agroecologica" coordinato dai professori Leonardo Schena e Salvatore Praticò dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ha risposto alla sfida sviluppando un modello concreto di Mediterranean Climate-Smart Agriculture. Il progetto pilota ha posto al centro un obiettivo preciso: favorire l’adozione dell’agricoltura di precisione nel quadro della transizione agroecologica dei sistemi produttivi mediterranei.

Farm-Tech: una piattaforma a TRL 7

 Il risultato di questo percorso è Farm-Tech: una piattaforma ICT di gestione che, grazie al bando a cascata di cui è stato capofila la PMI Smartshaped srl, ha raggiunto un livello di maturità tecnologica classificabile come TRL 7, indicatore di elevata prontezza applicativa.

Leggi anche

Zephyr, il robot umanoide che lavora nella fabbrica intelligente del cibo

Chimica verde ed economia circolare: così le bucce d'arancia diventano una risorsa

La piattaforma offre un’ampia gamma di strumenti e informazioni per monitorare parametri e indicatori selezionati per colture specifiche. Il sistema si basa su sensori installati nel suolo, sulle piante e nell’ambiente circostante, capaci di raccogliere dati in tempo reale su parametri fondamentali: umidità, temperatura, composizione del suolo, disponibilità idrica, stato fisiologico delle colture.

Questi dati vengono trasmessi a sistemi di elaborazione che impiegano modelli matematici e algoritmi per analizzare le condizioni delle colture e supportare le decisioni operative degli agricoltori.

Dalla teoria al campo: cosa cambia per le aziende agricole

 Il passaggio dalla teoria alla pratica è immediato. Farm-Tech consente di determinare con precisione quando e quanto irrigare, quando intervenire con trattamenti fitosanitari e quando, invece, evitare interventi inutili.
Il risultato è tangibile: una riduzione significativa degli sprechi, un aumento dell’efficienza produttiva e una maggiore stabilità delle rese. L’agricoltura evolve così in un sistema basato sui dati, in cui ogni decisione è supportata da informazioni oggettive.

Le ricadute si sviluppano su più livelli. Sul piano economico, attraverso l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e dei costi di produzione; sul piano ambientale, grazie alla riduzione delle pratiche agricole più impattanti; sul piano sociale, contribuendo a garantire la sicurezza nell’accesso alle fonti alimentari.

Il modello include anche l’allevamento smart di piccoli ruminanti e l’innovativo dispositivo denominato Pascolo, sviluppato dal team del Prof. Caparra. Si tratta di un sistema IoT wearable che integra sensori ECG, accelerometri, giroscopi, sensori acustici per la ruminazione, sensori ambientali e modulo GPS, acquisendo in tempo reale dati su attività motoria, ruminazione, parametri fisiologici e posizione dell’animale.
Un algoritmo intelligente combina i dati provenienti dai diversi sensori per fornire una valutazione precisa dello stato fisiologico e comportamentale, permettendo diagnosi precoci, rilevazione di anomalie, allarmi tempestivi e supporto decisionale per una gestione ottimizzata del gregge.

Un tassello di un sistema più ampio

 Farm-Tech e Pascolo non operano in isolamento. Grazie alla piattaforma ICT Tech4you, progettata per integrarsi con gli altri sistemi sviluppati all’interno dei progetti Tech4You, Farm-Tech e Pascolo sono connessi con il modulo Smart Water per la gestione idrica in agricoltura e con la piattaforma Smart Food Factory per la gestione alimentare.

Si configura così un ecosistema digitale integrato, capace di accompagnare il prodotto lungo tutto il suo percorso: dal campo alla tavola.

Sullo stesso tema