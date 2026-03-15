Kate Middleton, nuova vita dopo il tumore: "Non bevo più alcol"
La principessa del Galles racconta come la malattia le ha cambiato le abitudini, spingendola a prestare maggiore attenzione alla salute e al benessere quotidiano
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In una giornata trascorsa tra la Bermondsey Beer Mile, famosa strada con birrifici artigianali di Londra, e il celebre Borough Market, vivace mercato alimentare, Kate Middleton ha mostrato un lato più personale e consapevole della sua vita dopo la diagnosi di tumore e si è lasciata andare a una confessione sincera: "Da quando ho avuto la diagnosi, ho bevuto pochissimo alcol".
La coppia reale ha incontrato gli esercenti locali e i visitatori, ha spillato pinte in una birreria artigianale, preparato caffè e aiutato a servire dolci e formaggi nelle bancarelle del mercato. È stato proprio durante la degustazione di birre che Kate ha rifiutato la pinta offerta e spiegato che essere più consapevole delle abitudini alimentari e di consumo è ora una sua priorità. Nonostante abbia partecipato con entusiasmo alle attività, ha scherzato con William sulla sua preferenza per il sidro, commentando con leggerezza la situazione.
Il ritorno alla vita pubblica e il percorso di salute
La dichiarazione di Kate arriva nel momento in cui sta lentamente riprendendo la sua attività pubblica. In passato ha condiviso messaggi personali sulla sua esperienza di paura, fatica ed emozioni legate alla malattia, sottolineando l'importanza della speranza e del sostegno emotivo per chi affronta percorsi simili.
Un gesto di gratitudine: fiori per l'ospedale che l'ha curata
Oltre alle sue recenti parole sul cambiamento di stile di vita, Kate ha compiuto un gesto simbolico di ringraziamento verso lo staff e i pazienti del Royal Marsden NHS Foundation Trust, l'ospedale oncologico specializzato, dove ha ricevuto cure durante la sua battaglia contro il tumore. La principessa ha inviato un mazzo di narcisi gialli, accompagnato da un messaggio scritto a mano: un dono che non è solo un tributo alla cultura gallese (dove il narciso è simbolo nazionale) ma anche un segno di rinascita, speranza e vicinanza a chi affronta quotidianamente la malattia. Le foto condivise sui canali ufficiali mostrano i fiori accanto ai pazienti e davanti a pareti che celebrano la lunga storia dell'ospedale, fondato nel 1851, oltre al biglietto firmato da Catherine.
Una nuova consapevolezza per la salute
L'esperienza di salute di Kate Middleton, condivisa ai media con sincerità, mette in luce un cambiamento profondo non solo nel suo stile di vita quotidiano ma anche nel modo in cui affronta il suo ruolo pubblico. La decisione di moderare il consumo di alcol non è quindi solo una scelta personale, ma fa parte di un percorso più ampio di attenzione alla salute e alla prevenzione.