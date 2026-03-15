Kate Middleton, nuova vita dopo il tumore: "Non bevo più alcol"

La coppia reale ha incontrato gli esercenti locali e i visitatori, ha spillato pinte in una birreria artigianale, preparato caffè e aiutato a servire dolci e formaggi nelle bancarelle del mercato. È stato proprio durante la degustazione di birre che Kate ha rifiutato la pinta offerta e spiegato che essere più consapevole delle abitudini alimentari e di consumo è ora una sua priorità. Nonostante abbia partecipato con entusiasmo alle attività, ha scherzato con William sulla sua preferenza per il sidro, commentando con leggerezza la situazione.