Kate Middleton con la treccia: la principessa lancia un nuovo trend?
La consorte del principe William conquista la scena con la semplicità di un hair look realizzato da lei stessa
Peak District, la principessa del Galles Kate Middleton con treccia, coppola e sciarpa durante una passeggiata di beneficenza © IPA
Kate Middleton non smette di stupire e conquistare con la sua disarmante semplicità. Amante dello stile british, unghie senza smalto e make up leggero e naturale, la principessa del Galles è impegnata in questi giorni in una serie di appuntamenti ufficiali nel nord dell’Inghilterra. A catalizzare l’attenzione, questa volta, è stato il suo hair look: i capelli biondi raccolti in una lunga treccia laterale. Romantica, semplicissima da replicare. E come avvenuto in passato anche per un suo chignon, anche questa volta a intrecciarsi i capelli sarebbe stata lei stessa.