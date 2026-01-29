Kate Middleton con la treccia: la principessa lancia un nuovo trend?

Kate Middleton non smette di stupire e conquistare con la sua disarmante semplicità. Amante dello stile british, unghie senza smalto e make up leggero e naturale, la principessa del Galles è impegnata in questi giorni in una serie di appuntamenti ufficiali nel nord dell’Inghilterra. A catalizzare l’attenzione, questa volta, è stato il suo hair look: i capelli biondi raccolti in una lunga treccia laterale. Romantica, semplicissima da replicare. E come avvenuto in passato anche per un suo chignon, anche questa volta a intrecciarsi i capelli sarebbe stata lei stessa.