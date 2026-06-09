Fondazione AIRC, il 5 per mille alla ricerca sul cancro: progressi e nuove sfide

Il programma coordinato dal professor Robin Foà ha introdotto un cambio di paradigma nel trattamento della leucemia acuta linfoblastica Philadelphia-positiva dell'adulto, con una terapia innovativa senza chemioterapia né trapianto di midollo. "In quindici anni, grazie al sostegno continuativo di AIRC, abbiamo contribuito a migliorare l'inquadramento diagnostico, il trattamento e la prognosi dei pazienti con leucemie linfoidi e linfomi. Il sogno di ridurre la chemioterapia a favore di terapie mirate è oggi una realtà", ha dichiarato Foà.