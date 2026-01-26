Durante una recente visita ufficiale in Scozia, tra Stirling e Falkirk, la coppia non ha resistito alla tentazione di scendere in pista. Cambiate le scarpe e seguite le istruzioni degli allenatori, Kate e William si sono cimentati in una partita improvvisata. Qualche esitazione, qualche risata, soprattutto da parte di William, alle prese con un sasso poco collaborativo e poi la sfida vera e propria. A spuntarla, ancora una volta, è stata Kate, competitiva e concentrata, capace di battere il marito di misura.