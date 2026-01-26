Kate e William, il curling in Scozia come risposta alle voci di crisi di coppia
Dalle indiscrezioni su un momento delicato all'energia del curling, i Principi del Galles mettono a tacere i rumors allenandosi sul ghiaccio
© Da video
Negli ultimi mesi il nome dei Principi del Galles è tornato al centro del gossip reale. Secondo alcuni tabloid britannici, Kate Middleton e il Principe William starebbero attraversando una fase complessa del loro rapporto, complice un periodo personale e familiare tutt'altro che semplice. La malattia affrontata da Kate, le tensioni mai sopite con Harry e Meghan e le ombre che continuano ad aleggiare sul caso del principe Andrea avrebbero messo alla prova anche la coppia più amata della monarchia. La coppia reale sceglie di rispondere alle indiscrezioni con i fatti e con lo sport, cimentandosi nel curling in vista di Milano-Cortina.
Tra smentite e silenzi ufficiali
Ad alimentare i sospetti di un momento complicato è stata la decisione di affidarsi a una nuova esperta di comunicazione, Liza Ravenscroft, professionista specializzata nella gestione delle crisi. Per i più maliziosi, un segnale da leggere tra le righe; per altri, semplicemente una mossa strategica in vista del futuro ruolo di William come sovrano. Fonti vicine alla Famiglia Reale, però, frenano le interpretazioni più allarmistiche. L'ingresso della Ravenscroft nello staff di Kensington Palace servirebbe soprattutto a rafforzare i rapporti con i media e a gestire le pressioni esterne, non certo a tamponare problemi coniugali. Anzi, c'è chi assicura che Kate e William siano oggi più uniti e consapevoli che mai, determinati ad affrontare insieme il peso della Corona.
Sul ghiaccio per Milano-Cortina 2026
Archiviati i pettegolezzi, i Principi del Galles si sono messi letteralmente in gioco. In vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che dal 6 al 22 febbraio trasformeranno l'Italia in una passerella internazionale di capi di Stato e teste coronate, Kate e William hanno iniziato ad allenarsi nel curling. La location non è casuale: la British Curling's National Curling Academy di Stirling, tempio scozzese di uno sport nato proprio tra queste terre. A guidarli due fuoriclasse della disciplina, Bruce Mouat e Jennifer Dodds, campioni britannici dei Giochi invernali.
Kate batte William (di nuovo)
Durante una recente visita ufficiale in Scozia, tra Stirling e Falkirk, la coppia non ha resistito alla tentazione di scendere in pista. Cambiate le scarpe e seguite le istruzioni degli allenatori, Kate e William si sono cimentati in una partita improvvisata. Qualche esitazione, qualche risata, soprattutto da parte di William, alle prese con un sasso poco collaborativo e poi la sfida vera e propria. A spuntarla, ancora una volta, è stata Kate, competitiva e concentrata, capace di battere il marito di misura.