Tutto ha avuto inizio durante una visita ufficiale alle truppe a Bulford, dove William, in qualità di Colonnello in Capo, ha incontrato i militari di ritorno da una missione. In un momento di leggerezza e complicità, il principe è rimasto colpito dai baffi sfoggiati con orgoglio da diversi soldati. Tra una battuta e l'altra, ha lasciato intendere una possibile svolta estetica: radere la barba e mantenere soltanto i baffi. Una frase sufficiente a scatenare curiosità e speculazioni. Perché, nel mondo della monarchia britannica, anche un dettaglio come la peluria del volto può diventare simbolo di cambiamento, identità e persino rottura con il passato.