Il principe William pensa a un nuovo look
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L'idea ha preso forma durante una visita ufficiale a Bulford quando ha incontrato i soldati appena rientrati da una missione
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C'è un nuovo "caso reale" che agita, tra ironia e tenerezza, i corridoi di Kensington Palace: il futuro della barba del principe William. Quella che potrebbe sembrare una semplice scelta di stile si è trasformata in un piccolo affare di famiglia, con tanto di opposizioni interne e un veto che arriva direttamente dalla principessa Charlotte.
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Tutto ha avuto inizio durante una visita ufficiale alle truppe a Bulford, dove William, in qualità di Colonnello in Capo, ha incontrato i militari di ritorno da una missione. In un momento di leggerezza e complicità, il principe è rimasto colpito dai baffi sfoggiati con orgoglio da diversi soldati. Tra una battuta e l'altra, ha lasciato intendere una possibile svolta estetica: radere la barba e mantenere soltanto i baffi. Una frase sufficiente a scatenare curiosità e speculazioni. Perché, nel mondo della monarchia britannica, anche un dettaglio come la peluria del volto può diventare simbolo di cambiamento, identità e persino rottura con il passato.
Negli ultimi tempi, William aveva già sorpreso con una barba curata, segno di un approccio più moderno e rilassato rispetto al rigido protocollo del passato. L'eventuale passaggio ai baffi, però, rappresenterebbe qualcosa di diverso: un ritorno a uno stile più classico, quasi militare, che richiama le immagini d'epoca dei suoi antenati.
Se la decisione spettasse solo a William, forse i baffi sarebbero già realtà. Ma in casa Windsor, come spesso accade, le dinamiche familiari contano eccome. Il principe ha raccontato che, quando in passato aveva provato a cambiare look con la barba, la reazione della figlia Charlotte era stata tutt'altro che entusiasta: lacrime e disappunto avevano reso necessario un lungo processo di mediazione. L'idea dei soli baffi, dunque, rischia di riaprire una questione già delicata.
A fare da contrappeso al veto di Charlotte ci sarebbe la principessa Kate, che avrebbe espresso il suo gradimento per la barba attuale. Secondo indiscrezioni, se il look di William è rimasto invariato finora è anche grazie al suo consenso. Una dinamica che, con un pizzico di ironia, potrebbe riassumersi così: William propone, Charlotte si oppone e Kate decide.