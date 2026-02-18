Il principe William sulla salute mentale: "Servono più modelli maschili che ne parlino"

Dietro le parole del principe William si intravede anche la traccia di un vissuto segnato da eventi dolorosi. Negli ultimi anni lo si è visto visibilmente commosso incontrando famiglie colpite dal suicidio, esperienze che hanno lasciato un segno evidente nel suo impegno pubblico.

Durante la trasmissione, ha incoraggiato chi ascoltava a "imparare ad amarsi” e a cercare supporto quando necessario. Un messaggio che supera il ruolo istituzionale e si trasforma in invito umano: parlare, condividere, chiedere aiuto può fare la differenza. Perché, come ha ricordato, anche dopo il giorno più buio può arrivare un risveglio diverso.

