Kate Middleton mamma presente: ecco i divieti imposti alla tata

Va bene avere la tata, ma alcuni momenti sono di stretta competenza della mamma. Lo pensa Kate Middleton, principessa del Galles, che avrebbe imposto due divieti alla sua nanny. Secondo quanto riporta il sito di gossip Radar Online, la moglie del principe William avrebbe tracciato due linee rosse nell’educazione del principino George, perché vorrebbe gestire personalmente due momenti chiave della crescita di suo figlio. E ciò nonostante possa contare sull'apporto di una delle tate più affidabili d'Inghilterra. Kate avrebbe deciso di "avocare" a sé due attività: accompagnare George a scuola e partecipare alle sue attività sportive.