Sicuramente Kate apprezzerà il menù, dato che è spesso tradizione per lei ordinare d'asporto o cucinare un curry per cena. Fa eccezione in famiglia il principe William, che, al contrario della moglie e dei figli Charlotte, George e Louis, preferisce sapori più delicati. "Non sopporto i cibi troppo piccanti, poi comincio a sudare e non è una bella vista", ha raccontato in un'intervista radiofonica.