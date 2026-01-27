Re Carlo III presenta il nuovo menù del suo ristorante a Sandringham, a prezzi incredibilmente pop
I piatti sono preparati con ingredienti a chilometro zero, dal beef cobbler al chilli con i fagioli
© Da video
Il prossimo concorrente di Jamie Oliver e Gordon Ramsey? Potrebbe essere proprio Re Carlo, che con dedizione prepara i menù dei ristoranti delle sue innumerevoli dimore. Quello che distingue i piatti delle cucine royal da quelli dei due celebri chef è la provenienza dei prodotti: solo carni e ingredienti provenienti dalle tenute regali.
Cosa prevede il nuovo menù
Per gustare il Winter warmer menu biosgna recarsi a Sandringham, la tenuta del Norfolk aperta al pubblico e luogo di relax per Carlo. Tra le portate anche molti piatti caldi tipici della stagione invernale, incluso il curry di agnello, il preferito di Kate Middleton. Preparato con carne di agnello Aberfield proveniente dal gregge della tenuta, con più di due mila pecore allevate sui prati che la circondano, è servito con la tipica focaccia croccante poppadum, la tradizionale salsa chutney al mango e un ingrediente che lo rende unico, il riso basmati. Non può mancare anche il beef cobbler, uno sformato di manzo con scone al rosmarino preparato unicamente con carni biologiche delle mandrie del Re.
Prezzi pop e piatti anche vegetariani
Un'esperienza pari al costo fisso di solo 10 sterline, per attirare quanti più visitatori possibili e fargli vivere un percorso culinario unico che presto il Re vorrà portare anche a Buckingham Palace e nelle altre dimore. Non solo carne, per vegetariani e vegani Carlo propone un chilli, stufato piccante tipico della cucina Tex-Mex, con cinque tipi di fagioli differenti e accompagnato da riso e insalata dell'orto.
Non a tutti piace il piccante
Sicuramente Kate apprezzerà il menù, dato che è spesso tradizione per lei ordinare d'asporto o cucinare un curry per cena. Fa eccezione in famiglia il principe William, che, al contrario della moglie e dei figli Charlotte, George e Louis, preferisce sapori più delicati. "Non sopporto i cibi troppo piccanti, poi comincio a sudare e non è una bella vista", ha raccontato in un'intervista radiofonica.