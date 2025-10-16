Gran Bretagna, Re Carlo cerca un responsabile marketing e uno chef per Sandringham

La tenuta reale nella campagna di Norfolk assumerà un esperto da inserire nel team per incrementare visitatori e promuovere eventi
© Dal Web
Se sognate un lavoro che unisca tradizione e innovazione, questa potrebbe essere la vostra occasione: la tenuta di Sandringham, residenza storica di Re Carlo III, è alla ricerca di un responsabile marketing con esperienza, pronto a guidare la crescita della proprietà nelle campagne di Norfolk. Tra visite turistiche, eventi esclusivi e una strategia comunicativa da rinnovare, questo ruolo rappresenta una sfida stimolante per chi vuole entrare a far parte del team della famiglia reale. L'opportunità è stata diffusa tramite Instagram, con un link diretto alla sezione carriere del sito ufficiale della tenuta.
La posizione aperta è quella di esperto marketing, figura chiave che dovrà ideare e attuare piani strategici per incrementare il flusso di visitatori, migliorare la visibilità del brand e supportare il successo commerciale dell'attrazione turistica e delle attività correlate. Si tratta di un lavoro a tempo pieno, con un orario di 5 giorni su 7 e una certa flessibilità richiesta per adattarsi alle esigenze del ruolo. In un documento con una foto del re inginocchiato in un campo di papaveri, la tenuta sottolinea che la comunicazione è uno dei suoi valori principali. Il candidato ideale, recita l'inserzione per la ricerca di personale, dovrà "unire creatività e intuizioni basate sui dati, lavorando in modo inter funzionale per garantire che la nostra storia venga raccontata in modo avvincente.
La tenuta di Sandringham, proprietà privata del sovrano britannico, circonda la residenza privata di Sandringham House, utilizzata da Re Carlo e altri membri della famiglia reale, soprattutto, tra Natale e febbraio. Ogni anno la casa con oltre 200 dipendenti, attira circa 85mila visitatori, a cui si aggiungono altri 20mila che visitano i vasti giardini di circa 24 ettari. La fama dei giardini è cresciuta anche grazie a eventi come lo spettacolo di luci che ogni inverno trasforma la tenuta in un'esperienza magica per i visitatori.
Sebbene nell'annuncio non venga indicato uno stipendio preciso, secondo dati di mercato un responsabile marketing può guadagnare tra 37mila e 53mila sterline l’anno. Il contesto lavorativo è dinamico e richiede un professionista capace di lavorare con entusiasmo e flessibilità fin da subito, soprattutto in vista degli eventi che si terranno a breve. Per la residenza di Sandringham non si cerca solo un responsabile marketing, ma anche uno chef. "Stiamo cercando uno chef qualificato e appassionato per unirsi al nostro team culinario. - si legge nell'annuncio - Il candidato ideale sarà responsabile della preparazione di pasti di alta qualità, del mantenimento degli standard della cucina e dei più alti livelli di servizio. L'operazione di catering a Sandringham è una parte significativa dell’esperienza complessiva dei visitatori".
La tenuta, acquistata dalla regina Vittoria nel 1862 per il figlio, il futuro re Edoardo VII, è stata ampliata nel 1870 per ospitare degnamente la famiglia reale. Da allora è diventata una tappa fondamentale per le festività natalizie, un luogo di ritrovo e relax per i membri della famiglia reale, come confermato dalla recente riunione del 2024.