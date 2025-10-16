Logo Tgcom24
Gran Bretagna, Re Carlo cerca un responsabile marketing e uno chef per Sandringham

La tenuta reale nella campagna di Norfolk assumerà un esperto da inserire nel team per incrementare visitatori e promuovere eventi

16 Ott 2025 - 18:18
© Dal Web

© Dal Web

Se sognate un lavoro che unisca tradizione e innovazione, questa potrebbe essere la vostra occasione: la tenuta di Sandringham, residenza storica di Re Carlo III, è alla ricerca di un responsabile marketing con esperienza, pronto a guidare la crescita della proprietà nelle campagne di Norfolk. Tra visite turistiche, eventi esclusivi e una strategia comunicativa da rinnovare, questo ruolo rappresenta una sfida stimolante per chi vuole entrare a far parte del team della famiglia reale. L'opportunità è stata diffusa tramite Instagram, con un link diretto alla sezione carriere del sito ufficiale della tenuta.

Le responsabilità e le aspettative

 La posizione aperta è quella di esperto marketing, figura chiave che dovrà ideare e attuare piani strategici per incrementare il flusso di visitatori, migliorare la visibilità del brand e supportare il successo commerciale dell'attrazione turistica e delle attività correlate. Si tratta di un lavoro a tempo pieno, con un orario di 5 giorni su 7 e una certa flessibilità richiesta per adattarsi alle esigenze del ruolo. In un documento con una foto del re inginocchiato in un campo di papaveri, la tenuta sottolinea che la comunicazione è uno dei suoi valori principali. Il candidato ideale, recita l'inserzione per la ricerca di personale, dovrà "unire creatività e intuizioni basate sui dati, lavorando in modo inter funzionale per garantire che la nostra storia venga raccontata in modo avvincente.  

Sandringham, una residenza storica e meta di visitatori

 La tenuta di Sandringham, proprietà privata del sovrano britannico, circonda la residenza privata di Sandringham House, utilizzata da Re Carlo e altri membri della famiglia reale, soprattutto, tra Natale e febbraio. Ogni anno la casa con oltre 200 dipendenti, attira circa 85mila visitatori, a cui si aggiungono altri 20mila che visitano i vasti giardini di circa 24 ettari. La fama dei giardini è cresciuta anche grazie a eventi come lo spettacolo di luci che ogni inverno trasforma la tenuta in un'esperienza magica per i visitatori.

Un'occasione da non perdere

 Sebbene nell'annuncio non venga indicato uno stipendio preciso, secondo dati di mercato un responsabile marketing può guadagnare tra 37mila e 53mila sterline l’anno. Il contesto lavorativo è dinamico e richiede un professionista capace di lavorare con entusiasmo e flessibilità fin da subito, soprattutto in vista degli eventi che si terranno a breve. Per la residenza di Sandringham non si cerca solo un responsabile marketing, ma anche uno chef. "Stiamo cercando uno chef qualificato e appassionato per unirsi al nostro team culinario. - si legge nell'annuncio - Il candidato ideale sarà responsabile della preparazione di pasti di alta qualità, del mantenimento degli standard della cucina e dei più alti livelli di servizio. L'operazione di catering a Sandringham è una parte significativa dell’esperienza complessiva dei visitatori".

La storia di Sandringham e il legame con la famiglia reale

 La tenuta, acquistata dalla regina Vittoria nel 1862 per il figlio, il futuro re Edoardo VII, è stata ampliata nel 1870 per ospitare degnamente la famiglia reale. Da allora è diventata una tappa fondamentale per le festività natalizie, un luogo di ritrovo e relax per i membri della famiglia reale, come confermato dalla recente riunione del 2024. 

