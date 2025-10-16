Gran Bretagna, Re Carlo cerca un responsabile marketing e uno chef per Sandringham

Sebbene nell'annuncio non venga indicato uno stipendio preciso, secondo dati di mercato un responsabile marketing può guadagnare tra 37mila e 53mila sterline l’anno. Il contesto lavorativo è dinamico e richiede un professionista capace di lavorare con entusiasmo e flessibilità fin da subito, soprattutto in vista degli eventi che si terranno a breve. Per la residenza di Sandringham non si cerca solo un responsabile marketing, ma anche uno chef. "Stiamo cercando uno chef qualificato e appassionato per unirsi al nostro team culinario. - si legge nell'annuncio - Il candidato ideale sarà responsabile della preparazione di pasti di alta qualità, del mantenimento degli standard della cucina e dei più alti livelli di servizio. L'operazione di catering a Sandringham è una parte significativa dell’esperienza complessiva dei visitatori".