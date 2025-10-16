Gran Bretagna nuova passione degli italiani: perché è il viaggio da non perdere

Se fino a qualche anno fa il fascino britannico sembrava un ricordo sbiadito, oggi la Gran Bretagna è tornato prepotentemente nel mirino dei viaggiatori italiani. Tra la voglia di riscoprire mete cosmopolite e un rinnovato interesse culturale, il Paese di Re Carlo III si conferma una delle destinazioni più desiderate del momento. Non è solo nostalgia per la musica, le serie TV o il tè delle cinque, ma una vera e propria rinascita di un rapporto che si fa sempre più intenso e personale. Secondo l'ultima indagine SWG, commissionata dall'ambasciata britannica, quasi il 90% degli italiani esprime il desiderio di visitarlo, 3 giovani su 5 tra i 18 e i 24 anni dicono che ci andranno sicuramente. Tra quanti hanno visitato il Regno Unito, il 91% vuole tornarci, +6% sul 2024.