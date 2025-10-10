Il Bar Leone di Hong Kong, guidato da un italiano, è il miglior bar al mondo 2025 | La classifica

Il locale è una dichiarazione d'amore alla Roma degli anni Ottanta e Novanta. Il fondatore Lorenzo Antinori: "Un giorno speciale"
Parla italiano il miglior bar del mondo per l'anno 2025: a ricevere il prestigioso riconoscimento è il Bar Leone di Hong Kong, capitanato dal romano Lorenzo Antinori, nominato The World's Best Bar 2025. "Oggi è un giorno speciale. Ottenere questo riconoscimento a casa, a Hong Kong, per condividerlo con tanti amici è speciale. Ci sono così tanti bar in tutto il mondo che meritano di essere in questa lista, siamo così onorati", dice Antinori.
Postando sui social un brano dei Ricchi e Poveri, la canzone Sarà perché ti amo, The World's 50 Best Bar ha annunciato di aver assegnato il prestigioso riconoscimento al Bar Leone di Hong Kong, primo nella classifica globale sponsorizzata dalla Perrier. "Nessuno ha fatto un percorso come il Bar Leone. Basato sulla filosofia dei cocktail popolari, il Bar Leone rende omaggio ai bar di quartiere di Roma, dove la gente del posto si riunisce per un caffè, un aperitivo e una chiacchierata informale. L'interno è una dichiarazione d'amore alla Capitale d'Italia degli anni '80 e '90 ed è stato progettato per essere accogliente, senza pretese e profondamente radicato nella cultura e nell'ospitalità italiana", si legge nella motivazione.
L'enclave italiana di Hong Kong è stata nominata The World's Best Bar 2025 avendo mantenuto il titolo di The Best Bar in Asia per il secondo anno consecutivo, nella classifica stilata pochi mesi fa sui 50 migliori bar dell'Asia per il 2025. L'incoronazione segna anche la prima volta che un bar in Asia viene premiato al primo posto nella lista dei 50 migliori bar del mondo. È stato invece aperto a Barcellona da un italiano, Simone Caporale, con l'allievo dei fratelli Adrià Marc Álvarez, il Sips, sul podio in terza posizione. E compie una bella scalata il Moebius Milano, aperto da Lorenzo Querci nel 2019 nel capoluogo lombardo, che passa dalla 31esima alla settima posizione. C'è anche l'arte della miscelazione toscana con Locale Firenze, guidato dal bar manager Fabio Fanni e incastonato nello storico palazzo Concini, in ventiduesima posizione. In quarantesima posizione Drink Kong, indirizzo-cult a Roma-Esquilino del mixologist romano Patrick Pistolesi. L'altra insegna milanese è lo speakeasy 1930 al 43esimo posto della classifica globale.
Ecco la classifica completa:
Bar Leone Hong Kong
Handshake Speakeasy Mexico City
Sips Barcelona
Paradiso Barcelona
Tayēr + Elementary London
Connaught Bar London
Moebius Milano Milan
Line Athens
Jigger & Pony Singapore
Tres Monos Buenos Aires
Alquímico Cartagena
Superbueno New York
Lady Bee Lima
Himkok Oslo
Bar Us Bangkok
Zest Seoul
Bar Nouveau Paris
Bar Benfiddich Tokyo
Caretaker's Cottage Melbourne
The Cambridge Public House Paris
Satan's Whiskers London
Locale Firenze Florence
Tlecān Mexico City
Tan Tan São Paulo
Mirror Bar Bratislava
CoChinChina Buenos Aires
Baba au Rum Athens
Nouvelle Vague Tirana
Hope & Sesame Guangzhou
Danico Paris
Scarfes Bar London
Svanen Oslo
Sastrería Martinez Lima
Panda & Sons Edinburgh
Röda Huset Stockholm
Mimi Kakushi Dubai
Salmon Guru Madrid
Coa Hong Kong
Sip & Guzzle New York
Drink Kong Rome
Double Chicken Please New York
Maybe Sammy Sydney
1930 Milan
Jewel of the South New Orleans
Virtù Tokyo
Overstory New York
The Bar in Front of the Bar Athens
The Bellwood Tokyo
BKK Social Club Bangkok
Nutmeg & Clove Singapore