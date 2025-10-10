Il Bar Leone di Hong Kong, guidato da un italiano, è il miglior bar al mondo 2025 | La classifica

Postando sui social un brano dei Ricchi e Poveri, la canzone Sarà perché ti amo, The World's 50 Best Bar ha annunciato di aver assegnato il prestigioso riconoscimento al Bar Leone di Hong Kong, primo nella classifica globale sponsorizzata dalla Perrier. "Nessuno ha fatto un percorso come il Bar Leone. Basato sulla filosofia dei cocktail popolari, il Bar Leone rende omaggio ai bar di quartiere di Roma, dove la gente del posto si riunisce per un caffè, un aperitivo e una chiacchierata informale. L'interno è una dichiarazione d'amore alla Capitale d'Italia degli anni '80 e '90 ed è stato progettato per essere accogliente, senza pretese e profondamente radicato nella cultura e nell'ospitalità italiana", si legge nella motivazione.