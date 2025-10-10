Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
DA INVISIBILE A PROTAGONISTA

Perché il grembiule delle nonne è diventato di colpo super trendy

Simbolo del lavoro più intimo, spesso nascosto, ma dal grande valore affettivo. In passerella è strumento di autodeterminazione, da esibire con orgoglio

10 Ott 2025 - 07:14
Il grembiule protagonista della sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2026 di Miu Miu © Catwalk Pictures

Il grembiule protagonista della sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2026 di Miu Miu © Catwalk Pictures

Chi lo avrebbe mai detto? Il grembiule della nonna in cima alle tendenze della prossima primavera estate. O, almeno, è quanto si deduce dalla fine di questo round di sfilate iniziate con New York e terminate a Parigi, passando per Milano. La Fashion Week francese ha visto in passerella anche il simbolo del lavoro più intimo, quello domestico, spesso taciuto, nascosto e sommerso. Ma dal valore affettivo altissimo, forse imbattibile. 

Perché il grembiule da cucina è comparso in passerella?

 L’idea geniale è venuta a Miuccia Prada. Che ancora una volta, e questa volta con Miu Miu, ha ispirato un momento di riflessione collettiva rendendo protagonisti della sfilata abiti da lavoro. Come avvenuto in passato con tute e uniformi e, più di recente, per la collezione primavera estate 2026 di Prada, anche qui hanno assunto un significato ben definito e di assoluto rilievo. 

Leggi anche
Miuccia Prada e la sfilata di presentazione della collezione donna primavera estate 2026

Fashion Week, Prada: "La moda è per quando non si hanno problemi"

Milano Fashion Week, Prada: tante star di Hollywood e tute da lavoro

La rivoluzione del grembiule

 Simbolo della fatica delle donne, in apparenza umile, divisa quotidiana. Miu Miu ha riscritto un simbolo della condizione femminile, facendolo diventare uno strumento di autodeterminazione e da esibire con orgoglio, portandolo anche al di fuori delle pareti domestiche e dal chiuso di fabbriche e laboratori, in cui storicamente è sempre stato relegato. Da invisibile a visibile, diventa giocoso e versatile, facilmente abbinabile e quindi da indossare nella quotidianità. 

Il grembiule super star: i best look dalla sfilata di Miu Miu

1 di 14
© Catwalk Pictures | Il grembiule protagonista della collezione Miu Miu primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | Il grembiule protagonista della collezione Miu Miu primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | Il grembiule protagonista della collezione Miu Miu primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | Il grembiule protagonista della collezione Miu Miu primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | Il grembiule protagonista della collezione Miu Miu primavera estate 2026

grembiule

Sullo stesso tema