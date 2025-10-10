Perché il grembiule delle nonne è diventato di colpo super trendy

Il grembiule super star: i best look dalla sfilata di Miu Miu
Simbolo del lavoro più intimo, spesso nascosto, ma dal grande valore affettivo. In passerella è strumento di autodeterminazione, da esibire con orgoglio
Il grembiule protagonista della sfilata di presentazione della collezione primavera estate 2026 di Miu Miu © Catwalk Pictures
Chi lo avrebbe mai detto? Il grembiule della nonna in cima alle tendenze della prossima primavera estate. O, almeno, è quanto si deduce dalla fine di questo round di sfilate iniziate con New York e terminate a Parigi, passando per Milano. La Fashion Week francese ha visto in passerella anche il simbolo del lavoro più intimo, quello domestico, spesso taciuto, nascosto e sommerso. Ma dal valore affettivo altissimo, forse imbattibile.
L’idea geniale è venuta a Miuccia Prada. Che ancora una volta, e questa volta con Miu Miu, ha ispirato un momento di riflessione collettiva rendendo protagonisti della sfilata abiti da lavoro. Come avvenuto in passato con tute e uniformi e, più di recente, per la collezione primavera estate 2026 di Prada, anche qui hanno assunto un significato ben definito e di assoluto rilievo.
Simbolo della fatica delle donne, in apparenza umile, divisa quotidiana. Miu Miu ha riscritto un simbolo della condizione femminile, facendolo diventare uno strumento di autodeterminazione e da esibire con orgoglio, portandolo anche al di fuori delle pareti domestiche e dal chiuso di fabbriche e laboratori, in cui storicamente è sempre stato relegato. Da invisibile a visibile, diventa giocoso e versatile, facilmente abbinabile e quindi da indossare nella quotidianità.
