Perché il grembiule delle nonne è diventato di colpo super trendy

L’idea geniale è venuta a Miuccia Prada. Che ancora una volta, e questa volta con Miu Miu, ha ispirato un momento di riflessione collettiva rendendo protagonisti della sfilata abiti da lavoro. Come avvenuto in passato con tute e uniformi e, più di recente, per la collezione primavera estate 2026 di Prada, anche qui hanno assunto un significato ben definito e di assoluto rilievo.