Effetto nudo e "sexyness": i look più audaci dalle sfilate di Parigi

La tendenza in arrivo, e che potrebbe rivelarsi tra le più forti della prossima primavera estate, è stata anticipata da star e celebs sugli ultimi red carpet, da Margot Robbie a Jenna Ortega. Ma aveva fatto capolino anche nel corso delle ultime settimane della moda di New York, come visto da Ralph Lauren, e di Milano, con i reggiseni preziosi presentati da Dario Vitale per Versace o la lingerie portata fuori dalla camera da letto di Dolce&Gabbana. Le passerelle parigine ne hanno, infine, suggellato il primato con i look all'insegna della "sexyness" di Saint Laurent, Tom Ford, Givenchy, Schiaparelli, Valentino, Victoria Beckham, Vivienne Westwood, Vetements, solo per citarne alcuni.