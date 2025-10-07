Il mondo nuovo di Chanel: per Matthieu Blazy un debutto stellare

I classici sono decostruiti, ma sempre in movimento con il corpo. Vissuti con la familiarità del vero chic, i capi sembrano tramandati e utilizzati: l’iconica borsa 2.55 è perciò rovinata, schiacciata e amata, con la sua tradizionale fodera in pelle bordeaux esposta, le camelie stropicciate parte integrante dei tailleur in seta lavorata a maglia. Le linee pulite e grafiche in bianco e nero riecheggiano l'Art Déco, mentre il motivo floreale si fa più astratto, le stampe dipinte a mano diventano esse stesse petali. I gioielli sono ricchi e preziosi, reali ed effimeri, con perle barocche, pianeti di vetro e catene smaltate. Scarpe e calzature presentano una familiare punta a contrasto, con tacchi tutti indossabili, per proiettare chi li indossa con sicurezza verso il futuro.