Versace by Dario Vitale, “sporca e divina”: una collezione come la vita

Un racconto della storia e delle fondamenta della maison attraverso un viaggio nei suoi archivi “che va oltre l'abbigliamento, connettendosi con un sentimento, un atteggiamento, un modo di essere”, si legge nella nota. In passerella sartoria e négligée, denim e pelle, camicie stampate e abiti in metallo. Tutta la sensualità sfrenata da inibizioni e indulgente nei piaceri tattili, senza scuse. Accompagnata a un’eleganza “profondamente italiana con un impulso oltraggioso”.