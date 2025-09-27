Logo Tgcom24
I BEST LOOK DELLA SFILATA

Versace by Dario Vitale, “sporca e divina”: una collezione come la vita

Alla Pinacoteca Ambrosiana lo show di debutto del nuovo direttore creativo alla guida della maison della Medusa

27 Set 2025 - 16:11
La nuova era di Versace è accompagnata da una lettera indirizzata a un amante ignoto. Come anche chi la firma, “Perdutamente tuo”. In uno dei passaggi si legge: “Indossa qualcosa di sconsiderato, come per deridere la decenza. Resta o vai come preferisci. Hai già lasciato il segno”. Tra gli eventi più attesi di questa Milano Fashion Week, la presentazione della prima collezione per la casa della Medusa realizzata dal nuovo direttore creativo Dario Vitale. Un evento privatissimo, nelle sale della Pinacoteca Ambrosiana, che è diventato una sfilata. 

Versace, la collezione primavera estate 2026

 Un racconto della storia e delle fondamenta della maison attraverso un viaggio nei suoi archivi “che va oltre l'abbigliamento, connettendosi con un sentimento, un atteggiamento, un modo di essere”, si legge nella nota. In passerella sartoria e négligée, denim e pelle, camicie stampate e abiti in metallo. Tutta la sensualità sfrenata da inibizioni e indulgente nei piaceri tattili, senza scuse. Accompagnata a un’eleganza “profondamente italiana con un impulso oltraggioso”.

Sfilate Fashion Week, Versace by Dario Vitale: l’eleganza irriverente

