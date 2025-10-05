Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
I LOOK DELLA SFILATA

Valentino di Alessandro Michele: “C’è bisogno di luce e sensualità"

In passerella abiti meno barocchi, più formali. E una riflessione su come uscire da questi momenti bui

05 Ott 2025 - 22:17
© IPA

© IPA

Valentino fa sempre notizia. Non solo per la curiosità legata a una sfilata di moda e al lancio di una nuova collezione. Ma al lavoro di ricerca, studio e analisi del presente a cui ci ha abituato il direttore creativo della maison Alessandro Michele. Un approccio culturale alla materia, che è sì fatta della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Ma che è anche – e soprattutto – specchio della nostra contemporaneità. 

Valentino di Alessandro Michele: la nuova collezione “Fireflies”

 Dopo la sfilata in un bagno pubblico e la “vertiginosa” linea Haute Couture che ha lasciato tutti a bocca aperta, l’ispirazione per le creazioni per la prossima primavera estate trae spunto da un articolo del 1975 di Pier Paolo Pasolini, "Il vuoto del potere", ovvero "l'articolo delle lucciole". La nuova collezione si intitola, appunto “Fireflies”, ovvero lucciole e mette al centro la necessità della ricerca della luce per uscire da momenti bui come quelli che stiamo vivendo. 

Leggi anche

Valentino, sfilata a Parigi in un bagno pubblico: cos’è l’intimità?

Vertiginoso Valentino: la sfilata lascia Parigi a bocca aperta

“Non sono morte le lucciole, è morta la nostra capacità di vederle – spiega il designer romano -. La moda ha la capacità di profanare l’esistente”. In passerella ricami e veli impalpabili, il colore dell’oro, il rosa, l’immancabile bianco e nero. Look meno barocchi, più formali. “Ho bisogno di sensualità, di luce, di vento”, ha sottolineato Alessandro Michele nel backstage della sfilata: “Ho bisogno di ricordare che la bellezza non è un privilegio, è un tentativo”. 

Valentino, "Fireflies": i best look della sfilata alla Paris Fashion Week

1 di 29
© IPA | Valentino, collezione primavera estate 2026
© IPA | Valentino, collezione primavera estate 2026
© IPA | Valentino, collezione primavera estate 2026

© IPA | Valentino, collezione primavera estate 2026

© IPA | Valentino, collezione primavera estate 2026

Leggi anche
Meghan Markle e due look Balenciaga primavera estate 2026, la prima collezione realizzata da Pierpaolo Piccioli

Balenciaga by Piccioli: debutto da rockstar con Meghan Markle in prima fila

Dior, collezione donna primavera estate 2026

Dior by Jonathan Anderson: la sua collezione donna è strepitosa

valentino
alessandro michele

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema