Valentino di Alessandro Michele: “C’è bisogno di luce e sensualità"

“Non sono morte le lucciole, è morta la nostra capacità di vederle – spiega il designer romano -. La moda ha la capacità di profanare l’esistente”. In passerella ricami e veli impalpabili, il colore dell’oro, il rosa, l’immancabile bianco e nero. Look meno barocchi, più formali. “Ho bisogno di sensualità, di luce, di vento”, ha sottolineato Alessandro Michele nel backstage della sfilata: “Ho bisogno di ricordare che la bellezza non è un privilegio, è un tentativo”.