Vertiginoso Valentino: la sfilata lascia Parigi a bocca aperta

Queste creazioni nascono a partire da una riflessione del designer sul concetto di lista, citando Umberto Eco. "La vertigine subentra, infatti, nella constatazione dell'incompiutezza di ogni possibile catalogazione. Nella sete di infinito che dimora in ogni cosa finita", si legge nella nota con cui Alessandro Michele accompagna la collezione. "Queste riflessioni mi hanno fatto compagnia durante la preparazione del mio primo show di Haute Couture - prosegue -. E mi hanno spinto ad immaginare ogni abito, unico, finito ed irripetibile, come un catalogo ininterrotto e potenzialmente infinito di parole. (...) È come se ogni abito richiamasse, per associazione, una pluralità di mondi interconnessi (...). Ogni abito non è, dunque, soltanto un oggetto, ma il nodo di una rete di significati (...) È un archivio narrativo in cui gli accostamenti improbabili trovano armonia, dove i rimandi attraversano epoche e culture, e gli echi di storie passate risuonano nel presente. Si tratta di una lista che si espande in un'esplosione di accostamenti, rimandi, echi fino al limite del dicibile. È il viaggio nella vertigine di una molteplicità incompiuta".